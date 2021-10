Ríos Rojo, fuera del gabinete estatal

La notica de fondo no es que los diputados locales hayan reelegido por unanimidad a José Antonio Ríos Rojo como secretario general del Congreso de Sinaloa, el verdadero anuncio es que quedó fuera del gabinete del próximo gobernador, Rubén Rocha. No solo es eso, es un hecho que no va a integrar el primer Gobierno de izquierda que tendrá Sinaloa.

Un personaje de izquierda de muchísimo nivel y gran trayectoria como Ríos Rojo, sin duda, era de los legítimos aspirantes a una secretaría de Estado. Por cierto, el pasado lunes el gobernador electo estuvo en el Congreso, posiblemente ahí se confirmó que se reelegiría, pero de lo que ahora estamos seguros es que la noticia no le extrañó, ya la esperaba.

Muchos tendrán que digerir y empezar a analizar por qué una figura emblemática de la lucha social como José Antonio Ríos Rojo no alcanzó un lugar en el próximo Gobierno emanado de la Cuarta Transformación. Al no conseguir un cargo en el gabinete estatal, se refugiará en el Poder Legislativo.

No es el mismo caso de Feliciano Castro Meléndrez, que fue desplazado como coordinador general de campaña y se le mandó a competir por un distrito local, porque ahora es el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo. No solo será un brazo operador del próximo gobernador, sino que representa un poder, al Legislativo.

Otro de los ratificados es Refugio “Cuco” Álvarez como director administrativo, también integrante de ese equipo. Esta es una señal de que Feliciano Castro está arropándolos, ya que no fueron llamados para integrar el próximo Gobierno. Veremos si Graciela Domínguez no termina de asesora en el Congreso, después de que la han perfilado para la Secretaría de Transparencia, después Bienestar y ahora Educación.

El día de ayer, también por unanimidad, los diputados eligieron a los servidores públicos Édgar Donato Vega Márquez como director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo; Felipe César González Morga en la dirección del Instituto de Investigaciones Parlamentarias; y a Mirna Roxana Peña Reyes como directora de Gestión y Vinculación Social, esta última muy cercana a Feliciano Castro.

Por lo pronto, lo que pareciera un reconocimiento, como es la reelección a un cargo, en el caso de José Antonio Ríos Rojo no lo es, porque al repetir como secretario general en el Congreso del Estado para la nueva legislatura significa que no le encontraron lugar y que está fuera del próximo gabinete estatal. Muy atentos.

Sinaloa. La madrugada de este día impactaría el fenómeno meteorológico Pamela en Sinaloa, hasta ayer había una muy tensa calma, por la tarde había buenas noticias, ya que se había degradado de huracán categoría 1 a tormenta tropical, la mala noticia es que traía mucha agua, lo que es un riesgo latente de inundación, sobre todo en Culiacán.

Desde ayer, ya estaba en Sinaloa la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien, junto al gobernador Quirino Ordaz Coppel estuvieron encabezando las tareas de prevención.

Los pronósticos eran que Pamela tocaría tierra entre las 4 y 7 de la mañana de hoy miércoles, específicamente entre río Elota y río Piaxtla, lo que representa el centro sur de Sinaloa. Esperemos que este fenómeno siga degradándose y hoy podamos tener buenas noticias.

Memoria política. “Todo necio confunde valor y precio”: Antonio Machado.