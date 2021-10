Rocha, espaldarazo a Serapio y Ambrocio

La instalación de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado estuvo llena de señales, empezando porque el invitado especial fue el gobernador electo, Rubén Rocha Moya. De entrada, es un mensaje de respaldo a quien la presidirá el diputado Serapio Vargas.

Otro dato es que de los más cercanos fue el diputado Ambrocio Chávez, como ya habíamos comentado anteriormente será el segundo hombre de confianza dentro de la bancada de Morena y sería una cuña para el coordinador de la fracción parlamentaria, una verdadera jugada maestra, ayer quedó confirmado.

Por cierto, vienen las comparecencias de los secretarios de Gobierno del Estado con motivo del quinto informe de Gobierno, el primero será el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, el miércoles 13 de octubre; no descarte que se suspenda por la posible llegada del huracán Pamela.

El viernes 15 por la mañana comparecería el secretario de Finanzas, Luis Alberto De La Vega y por la tarde el titular de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía. Será muy importante conocer cuál será la postura que tomen los diputados de Morena, ¿sumisos y alineada; o críticos e independientes? En unos días sabremos.

Huracán. El día de hoy llegará a Culiacán la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, para acompañar al gobernador Quirino Ordaz Coppel en los trabajos preventivos del posible arribo del huracán Pamela, que podría impactar tierras sinaloenses en categoría 3.

La fuerza y trayectoria del huracán ha encendido las alertas en el sur y centro del estado, principalmente en Culiacán. Lo positivo es que las autoridades ya empezaron a tomar medidas preventivas y hasta la funcionaria federal de Protección Civil estará encabezando las acciones junto al mandatario estatal.

Recientemente el sur del estado fue severamente afectado por la tormenta tropical Nora que causó cortes en la carretera Culiacán-Mazatlán, así como graves inundaciones. Ahora con el huracán Pamela el riesgo es mayor y se alerta que en caso de traer fuertes lluvias existe la posibilidad de inundaciones por el alto aforo de la presa Sanalona.

Es muy importante que los ciudadanos estén pendientes a la información oficial, que sigan las instrucciones de las autoridades, otra de las recomendaciones es no caer en pánico ni en alarmismo, pero sí es clave estar atentos para posibles evacuaciones y resguardarse en refugios temporales.

El Fuerte. Nada más y nada menos que el alcalde electo de El Fuerte, Gildardo Leyva, ha sido muy criticado porque todavía no inicia su administración y ya está replicando viejas prácticas de Gobiernos priistas, las mismas que señaló, como tener un gabinete con funcionarios que no son de su municipio.

Acaso en El Fuerte no hay profesionistas y políticos de talento, porque tener que llevar de otros municipios que, evidentemente, no conocen el problema de la comunidad porque no viven ahí, eso es sentido común. Ojalá corrija porque todavía tiene tiempo.

El día de ayer anunció la propuesta de funcionarios para la Tesorería y otros mandos medios, en esta ocasión hizo mucho énfasis en que son originarios de El Fuerte. Pero nos comentan que en otros puestos claves como la Secretaría del Ayuntamiento iría un guasavense con preparación, pero sin el arraigo en el municipio.

El problema no es la capacidad, es que los funcionarios de otros municipios no conocen los problemas de la comunidad, las carencias, regularmente sólo van a cubrir un horario y regresan a su lugar de origen. Los ciudadanos querían un cambio, seguro estarán muy atentos.

Memoria Política. “La soberbia nunca baja de donde sube, porque siempre cae de donde subió”: Francisco de Quevedo.