Rocha hace historia... endeudando a Sinaloa

La relación está rota, el gobernador Rubén Rocha Moya no tiene respaldo ni acceso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay dos hechos que lo confirman, el primero, el endeudamiento de mil 500 millones de pesos para el pago de aguinaldos, lo que le costaría alrededor de 230 mil pesos diarios a los sinaloenses solo de intereses.

Con este escenario, podemos hablar de uno de los peores arranques de Gobierno de Sinaloa, sino es que el peor. Lo que definitivamente es una realidad es el nulo picaporte para abrir las puertas del despacho de AMLO y la falta de capacidad de gestión para bajar el recurso y hacer cumplir la promesa del Gobierno federal de dotar a Sinaloa con los recursos para el pago de los aguinaldos.

Recordemos que el pasado 20 de septiembre, el tema de los aguinaldos de Sinaloa había quedado resuelto y el acuerdo quedó sellado con una fotografía del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel y el gobernador electo Rubén Rocha Moya.

En esa ocasión, Rocha publicó que, por instrucciones del presiente López Obrador, se reunieron con el secretario Adán Augusto López para conversar sobre los temas de cierre de año. Cito textual: “En esta ocasión, al gobernador entrante le corresponde cerrar el año, pago de aguinaldos y demás compromisos de Gobierno. Podemos decir que con la visita al secretario, este tema ha quedado resuelto para bien de Sinaloa y del Gobierno que presidiremos a partir del primero de noviembre próximo”.

Vamos al segundo punto, todo indica que el pasado 31 de octubre, Sinaloa dejó de ser el estado favorito del presidente López Obrador, en los tres primeros años de su mandato lo visitó en 16 ocasiones, esto durante el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, pero desde la llegada al poder de Rubén Rocha no se ha parado ni a la toma de protesta ni a una visita programada para diciembre.

Los malpensados ya se preguntan si el presidente López Obrador será uno más que extraña al exgobernador Quirino Ordaz. Ya ven que el alcalde morenista de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, hizo público que había mejor coordinación con el exmandatario que con el nuevo gobernador Rubén Rocha. ¡Para Reapply!

No hay que enredarse, en la toma de protesta del gobernador Rubén Rocha el 31 de octubre, puede ser comprensible que AMLO no haya acudido, pero lo que es una señal inequívoca de que no hay respaldo es que no envió en su representación a ninguno de sus hombres de confianza y de mayor investidura, como son Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores. El dos y tres en la jerarquía del gabinete federal.

Los que acudieron fueron los compañeros de bancada de Morena y el coordinador Ricardo Monreal, posiblemente ahí está la respuesta a la lejanía de la relación entre el gobernador Rubén Rocha y el presidente Andrés Manuel López Obrador. La amistad que existió hace décadas, está tan fría que parece que se rompió.

Muy atentos, porque el panorama no pinta nada bien. El Gobierno de Rubén Rocha Moya parece un barco a la deriva, ajeno a la Cuarta Transformación de AMLO. Las pruebas están a la vista de todos. Hasta el momento, lo único que han logrado en menos de dos meses es una deuda histórica que pagarán los sinaloenses. Ojalá compongan el rumbo y no se cierren en un hermético círculo de consentidos y aduladores que solo hablan dulce al oído.

Memoria política. “El pueblo no renuncia nunca a sus libertades, sino bajo el engaño de una ilusión”: Edmund Burke.