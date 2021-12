Rocha y Estrada “liman asperezas”

Quien parece extrañar al exgobernador Quirino Ordaz Coppel es el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, con quien se coordinaba mejor que con el actual gobernador Rubén Rocha Moya. La relación estaba muy ríspida entre los dos políticos por el tema del metrobús y por las confrontaciones con los diputados morenistas.

En el proyecto del metrobús, el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro no quitaba el dedo del renglón para construirlo. De hecho, en entrevista con medios al gobernador Rubén Rocha durante la toma de protesta del alcalde de Culiacán, dejó abierta la posibilidad y salió al paso. No era el momento ni el lugar.

El primer día del inicio del gobierno estatal, la secretaria de Bienestar, Ruth Díaz Gurría, dejó claro que el metrobús no era un proyecto prioritario. Tiempo después el titular de Obras Públicas del estado, José Luis Zavala, anunciaba que no habría grandes obras, se enfocarían en lo social.

El proyecto del metrobús de Estrada Ferreiro quedó fuera del Presupuesto de Egresos de Sinaloa para el 2022. Las razones son que no es prioridad del Gobierno del Estado porque consideran que no es una obra social, además de que es muy costoso y definitivamente no lo ven factible, así que no va.

El primer mensaje del gobernador Rubén Rocha se envió ayer al nombrar a Jesús Estrada López como nuevo director general del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social. Así que sirvió el berrinche y polémica declaración del alcalde de Culiacán. También se calmará el tema del metrobús, ganan de las dos partes.

Mientras que el problema de Estrada y los diputados locales de Morena sigue, ahí la pelea es frontal por la propuesta de aumento a las tablas catastrales, acciones que dicen son totalmente recaudatorias y lejanas a las políticas de la Cuarta Transformación, pinta para que no pasen y continúe abierto este frente. Así que muy atentos.

Destacado. El fin de semana, como parte de la Asamblea de Movimiento Ciudadano quien rindió protesta como consejero nacional del partido fue Martín Hernández, muy conocido en Sinaloa, ya que fue secretario particular del exgobernador Francisco Labastida Ochoa, esto durante su periodo como senador de la república.

Definitivamente esta es una señal de que Movimiento Ciudadano está sumando políticos de primer nivel como Martín Hernández. También figuras de la clase política como Porfirio Muñoz Ledo. Seguramente en Sinaloa ocurrirá lo propio, no dude que priistas, panistas y hasta morenistas se integren a este proyecto.

Nacional. La tarde de ayer se anunció que la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para prohibir las corridas de toros. Al cierre de esta columna esperábamos que hubiera más información, así que mañana le platicamos más detalles.

Este tema es muy relevante porque en la capital del país las corridas de toros son un espectáculo muy popular, cuenta con la Plaza México, que tiene sus respectivas temporadas y una convocatoria similar a deportes como el futbol. En el resto del país no es relevante, pero para los fanáticos que asisten a la Ciudad de México definitivamente causará una gran molestia y habrá fuertes protestas.

Agenda. El próximo 17 de enero del próximo año, los diputados del PRI comenzarán las jornadas de Parlamento Abierto para analizar la reforma eléctrica de presidente López Obrador.

El coordinador del grupo parlamentario priista, Rubén Moreira, explicó que algunos asuntos de la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica serán abordados en la Jucopo, otros en comisiones y unos más por medio del Canal del Congreso.

Memoria política. “El signo más evidente de que se ha encontrado la verdad es la paz interior”: Amado Nervo.