Rubén Rocha, la ruta de gobierno

audima

Como lo adelantamos ayer, el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Rubén Rocha Moya se divide en tres ejes estratégicos de trabajo y serán atendidos por grupos de secretarios o por decirlo más claro, tres gabinetes, el social, el económico y de gobierno.

El primero, Bienestar Social Sostenible, como lo dijimos en este espacio, estaría atendido por Ruth Díaz, Graciela Domínguez, Teresa Guerra Ochoa, y habría que agregarle a Melesio Cuen, Cuitláhuac González, Juan Salvador Avilés, Julio Cascajares y Saúl Meza.

En el segundo, Desarrollo Económico, estará encabezado por Javier Gaxiola Coppel, Flor Emilia Guerra, Jaime Montes Salas, María Rosario Torres Noriega y José Luis Zavala, por cierto, nos dicen que este último, el titular de Obras Públicas, será de las piezas importantes por la cercanía y confianza del gobernador.

El tercero, Gobierno Democrático, estará a cargo de Enrique Inzunza, que ayer fue reconocido oficialmente como jefe del gabinete y tendrá de respaldo a María Guadalupe Ramírez, Enrique Díaz Vega y Cristóbal Castañeda.

Plan. El gobernador Rubén Rocha fue muy claro al señalar que los sinaloenses no le otorgaron un cheque en blanco, así que debe cumplir las expectativas de los ciudadanos que expresaron su confianza. Asimismo, adelantó que tendrá una administración humanista, de profunda vocación social y compromiso democrático. Es para destacar que nunca en un Plan de Gobierno se habían enfocado con tanta prioridad a las mujeres y la muestra es que Rocha Moya se comprometió garantizar los derechos a una vida sin violencia y sin discriminación. Además, que las incorporen plenamente al desarrollo económico y a las oportunidades que les brinde la democracia. Otro de los compromisos fue hacer un gobierno honrado, eficiente, sensible y empático con los ciudadanos, que ponga punto final a la vieja costumbre de poder indolente, indiferente ante las necesidades de las personas. Por cierto, Rocha convocó a todo su equipo y gabinete a no caer en las tentaciones de la distracción y que atiendan con toda responsabilidad y entrega la sustancial tarea. Atentos en este punto.

Detalles. En el mensaje político del discurso del gobernador Rocha se tiene que destacar cuando dijo: “como soy maestro paso lista”, entonces nombró a uno por uno de los diputados y presidentes municipales. Los grandes ausentes fueron el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro que actualmente tiene abierto el proceso de juicio político y se confirmó que la relación tiene una fractura irreversible. Tampoco logramos ver a Aurelia Leal, Feliciano Valle y Verónica Avilés, ni al presidente del PAS, Víctor Corrales. Mala señal. En contra parte, los dirigentes de partidos que asistieron fueron Roxana Rubio del PAN, Cinthia Valenzuela del PRI, Sergio Torres de MC, Oner Lazcano del PRD y Manuel Guerrero de Morena. En este caso, Rocha Moya lo calificó como una expresión de civilidad política y se comprometió a respetar críticas y tener apertura.

Destacado. Las menciones especiales y los invitados personales de gobernador Rubén Rocha fueron los empresarios Guillermo Elizondo, Leovy Carranza y Juan Manuel Ley. Aprovechó tocar el tema de la inflación para solicitar a los comerciantes que hagan un esfuerzo para que no se eleven los costos. La buena señal fue que garantizó certidumbre para las inversiones. En cuanto a la organización del evento estuvo todo muy ordenado y fue de primer nivel, el discurso fue ágil y muy concreto. Así que se colgaran una medalla la jefa de la oficina del gobernador, Cynthia Gutiérrez y el equipo de Desarrollo Tecnológico y proyectos especiales conformado por Joaquín Landeros, José Avilés, Luis Sánchez y Edwin Favela.

Memoria Política. “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”: Salvador Allende.