Sara Bruna Quiñonez suena para la Fiscalía de Sinaloa

El día de ayer corrió muy fuerte la versión de la salida del Fiscal General de Justicia del Estado, Juan José Ríos Estavillo, aunque de manera oficial lo negaron y afirman que se mantiene. Seguramente en los próximos días o semanas se confirmará porque se sabe que le han pedido la renuncia. Dicen que cuando el río suena...

La información que tenemos es que el nuevo Gobierno que encabezará Rubén Rocha Moya buscará colocar a su fiscal, alguien afín y cercano, por lo que le habrían pedido la renuncia a Ríos Estavillo ya que todavía no vence el periodo de su cargo, pero hay buena disposición y entendimiento.

Hace unos meses habíamos comentado que el próximo Gobierno buscaría cambiar a los titulares de la Fiscalía de Justicia y de la Auditoría del Estado, el trámite legal es que renuncien y pasen por el Congreso las propuestas y ternas del nuevo gobernador que entrará en funciones el primero de noviembre. Seguro pasará sin problemas.

Hasta el día de ayer, nos aseguran que se perfila Sara Bruna Quiñonez para la Fiscalía General de Justicia del Estado, al parecer es de la línea de Enrique Inzunza Cázarez quien será el próximo secretario de Gobierno de Sinaloa. Suena lógico porque estarían buscando armar su equipo que le tendrá que dar cuentas al gobernador.

Otros de los aspirantes que también han sonado fuerte son Óscar Fidel González y Marco Antonio Almanza, los dos cuentan con el perfil y no descarte que aparezcan en la terna junto a Sara Bruna Quiñonez. Dicen que hasta que no caiga el último out, no se termina el juego. Así que muy atentos.

Morena. Por cierto, el pasado lunes en la comida del grupo editorial de EL DEBATE y el gobernador electo Rubén Rocha Moya entre las primicias fue que el nuevo delegado de Morena en Sinaloa sería Manuel Guerrero Verdugo que próximamente estará asumiendo el cargo.

Manuel Guerrero fue electo consejero distrital por Mazatlán en el proceso interno de octubre de 2019, cuando empezaban a armar la estructura de Morena de cara a la elección de este 2021, aunque nunca lograron tener un proceso para elegir un presidente del partido. Pendiente a las reacciones de los militantes.

Nacional. El pasado lunes adelantábamos que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal empezaba a mover el tablero político, también comentamos las pugnas de tres bloques que buscarán la sucesión del presidente López Obrador. Y como lo dijimos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tenía la función de alinearlos.

Todo se cumplió, el mismo lunes el titular de Segob, Adán Augusto López, se reunió con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y con el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal para calmar las aguas y hacer una tregua, hubo acuerdos. Hasta ahí dos bloques estarán en paz. Falta el canciller Marcelo Ebrard.

El fuego amigo está intenso en Morena, fue una verdadera bomba la filtración de la beca millonaria de Conacyt de la hija de Claudia Sheinbaum, sin duda, quieren raspar a la jefa de Gobierno. La pregunta sería ¿de dónde viene el misil, del bloque de Monreal o de Ebrard?

Agenda. El diputado Pedro Lobo anunció que mañana se votará en el Congreso del Estado la despenalización del aborto en Sinaloa. Asimismo, el morenista adelantó que votará a favor porque la prioridad son los derechos de la Mujer. Muy pendientes a la sesión porque estarán votando uno de los grandes pendientes de la agenda legislativa.

Memoria Política. “La crítica debe hacerse a tiempo; no hay que dejarse llevar por la mala costumbre de criticar sólo después de consumados los hechos”: Mao Tse-Tung.