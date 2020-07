Se apagan tres aspirantes del PRI

Tres de las principales cartas del PRI a la gubernatura se apagaron y se alejaron de la candidatura, hablamos del secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía; el presidente del partido, Jesús Valdés; y del coordinador de los diputados priistas, Sergio Jacobo Gutiérrez.

En su momento Juan Alfonso Mejía estuvo en el ánimo de los sinaloenses y con posibilidades reales de encabezar una candidatura a la gubernatura, se hablaba del PRI y hasta en el PAN, tenía afinidad en ambos partidos, pero al parecer la pandemia lo sacó de la jugada y se enfrió.

En lo que respecta a Jesús Valdés suena que podría ir de candidato pluri a una diputación federal, al parecer hay muchas dudas en mandarlo a competir, no sabemos si es decisión personal o simplemente no tiene el mejor panorama para el 2021.

Otro que estaba teniendo presencia era el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, a inicio del año estaba recorriendo el estado entregando apoyos y sosteniendo reuniones con priistas. Al parecer también la pandemia le bajó el ritmo.

Definitivamente el gobernador Quirino Ordaz Coppel debe estar muy preocupado porque tres de sus más cercanos y posiblemente sus cartas se empezaron a borrar de la escena política o simplemente ya no levantaron. Así que no se descarta un AS bajo la manga.

Quienes no ha parado de trabajar, recorrer el estado y encabezar movimientos ciudadanos son el senador Mario Zamora Gastélum y el secretario de Pesca, Sergio Torres Félix. También está Rosa Elena Millán en la jugada.

En el caso de Mario Zamora se le ha visto muy activo en el Senado empujando iniciativas como la de bajar el IVA y apoyar a la economía que ha sido afectada por la pandemia. También ha encabezado movilizaciones campesinas para exigir mejor precio del maíz.

Por su parte, Sergio Torres ha sido un aguerrido secretario que ha peleado presupuesto, recorre todas las semanas los campos pesqueros del estado y no ha dejado de llevar apoyo alimenticio como pescado a las colonias vulnerables.

Hay otra buena opción, Rosa Elena Millán, una mujer de mucho nivel político y trayectoria pudiera abanderar a las mujeres en una campaña por tener a la primera gobernadora de la historia de Sinaloa.

Lo que es una realidad es que el tiempo se agota para el PRI, le urge bajar los negativos del partido, posicionar un buen candidato y buscar dar la pelea con una gran alianza, de lo contrario no tendrán posibilidades para la gubernatura en el 2021. No se pueden equivocar.

Alianza. El día de ayer el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno adelantó que están abiertos a escuchar, dialogar y abrir un puente de comunicación con el PRD todo dentro de lo que marca la ley electoral.

Alito Moreno destacó que tiene una excelente relación con el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila a quien considera un político profesional y congruente. Asimismo, señaló que los dos están conscientes de los puntos de coincidencia que tiene ambos partidos políticos.

Educación. En donde cumplieron con el ciclo escolar y lograron cerrar con éxito fue en el Colegio de Bachilleres de Sinaloa, el director general Sergio Mario Arredondo reconoció el esfuerzo de los alumnos que desde casa y a distancia concluyeron con una etapa, a pesar de la difícil situación por la pandemia mundial.

Sin duda, ha sido muy destacado el trabajo de Sergio Mario Arredondo que implementó una innovadora forma de dar clases por radio y televisión para llegar a los estudiantes que no tiene acceso al internet. Seguramente viene un gran reto en el próximo ciclo.

Memoria Política. “Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde”: Jean Jacques Rousseau.