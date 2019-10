Se hunden las aspiraciones de Polevnsky

Fue un bombazo la noticia de que la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky está entre las beneficiarias para no pagar impuestos. Para ser más claros, el expresidente Enrique Peña Nieto la consintió.

Así que podemos adelantar que ese barco se hundió, no solo debe renunciar a sus aspiraciones de reelegirse y bajarse de la campaña, sino también a su actual cargo como presidenta nacional de Morena.

No es una coincidencia que en estos momentos haya salido la información, es una señal y ya saben de dónde viene, así que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque en la política no hay casualidades.

El coordinador de los diputados federales de Morena y favorito para ganar la presidencia nacional del partido, Mario Delgado, consideró que, para tener autoridad política, hay que tener autoridad moral.

Recordemos que la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky fue beneficiada con una condonación por más de 16 millones de pesos del ejercicio fiscal 2013, esto de acuerdo con información del SAT.

Definitivamente, los militantes de Morena no creo que vean bien que a su dirigente nacional, el expresidente Peña Nieto le haya condonado el pago de impuestos, así que muy pendientes.

Destacado. Entre hoy y el próximo martes se estará presentando en el Congreso del Estado la iniciativa para la prohibición de los plásticos en Sinaloa, se buscará modificar la Ley de Residuos.

Con esto buscan que de manera gradual se dejen de utilizar plásticos, empezando con los popotes y posteriormente con unicel, como los desechables, contenedores, bolsas, etc. No hace falta decir que estos materiales son los mayores contaminantes del medio ambiente.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Sinaloa, la cual ha consultado especialistas y trabajaron en conjunto con la Comisión de Ecología del Congreso del Estado. Además, se socializó con empresarios del estado.

Sin duda, es una gran medida, no se puede ocultar el grave problema del cambio climático y la contaminación del medio ambiente, en especial las playas, este tema es urgente y de gran prioridad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla llamó a fomentar en los consumidores el cambio de hábitos y las prácticas amigables con el planeta, esto al sostener una reunión con representantes de las cámaras empresariales.

El funcionario estatal señaló que lo ideal es que los comercios ofrezcan a sus clientes alternativas biodegradables. Comentó que se trata de apoyar el crecimiento económico y productivo de Sinaloa, pero con prácticas que garanticen los recursos naturales para las futuras generaciones.

La iniciativa y las medidas son muy buenas, ojalá los diputados tengan conciencia en el grave problema de contaminación y tomen en serio esta iniciativa, porque Sinaloa ya no tiene tiempo que perder.

Agenda. Esta mañana, el gobernador Quirino Ordaz Coppel estará en las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa en el campo el Diez. Al mediodía encabezará la inauguración de las nuevas instalaciones de la Comisión Estatal de Acceso a la Información del Estado, y por la tarde, tiene la presentación de la estrategia educativa “Aprendamos juntos”. No descarte que durante el día de hoy haya noticias de algunos cambios en Gobierno del Estado, en caso de confirmarse, serían ajustes para reforzar el equipo del mandatario estatal. Atentos.

Memoria Política. “El tiempo no es una cuerda que se pueda medir nudo a nudo, el tiempo es una superficie oblicua y ondulante que solo la memoria es capaz de hacer que se mueva y aproxime”: José Saramago.