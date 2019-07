Secretarios no conectan con los sinaloenses

El gabinete del gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel está desconectado de las redes sociales. Solo Carlos Gandarilla, de Desarrollo Sustentable, y Sergio Torres, de Pesca, tienen impacto en sus publicaciones y en el número de seguidores.

En tiempos de redes sociales y donde la información es inmediata, es un grave error que los secretarios no estén comunicando a través de lo más básico, que es Facebook, Twitter e Instagram. Seguramente no se quieren exponer o no tienen nada que “presumir”.

Esto a diferencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel, que cuenta un millón y medio de seguidores en Facebook y 24 mil 496 en Twitter. Además de tener una interacción muy buena y constante. Sin duda, tiene buena estrategia digital.

En contraparte, es imperdonable que el secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez, no maneje cuentas de redes sociales. Debería predicar con el ejemplo. Manda mal mensaje el hecho que no esté conectado, sobre todo por sus funciones.

Como lo comentábamos, el secretario de Pesca, Sergio Torres Félix, es exitoso en su comunicación en redes sociales. Cuenta con 246 mil 749 seguidores en Facebook y 8 mil 500 en Twitter.

Mientras que el titular de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla, tiene 8 mil 500 seguidores en Facebook y casi dos mil en Twitter. También con buena respuesta y actividad.

Definitivamente, es muy deficiente el gabinete del Gobierno del Estado en materia de contenidos e información en redes sociales: no aportan, no informan y no conectan con los sinaloenses. El mejor ejemplo lo tienen con su jefe, que es muy exitoso en estos medios.

En la actualidad, manejar una cuenta de Facebook, Twitter o Instagram es básico y obligatorio porque es una forma de llegar a la ciudadanía, desde ahí les pueden hacer gestiones e informar lo que está haciendo el Gobierno. Seguramente no les interesa dar la cara a los sinaloenses y prefieren evitarlos.

Debe ser motivo de alarma para el gobernador Quirino Ordaz que su gabinete esté desconectado con la comunidad digital de Sinaloa, que asciende a más de 500 mil usuarios, según cifras del Inegi de los últimos años. Así que muy atentos.

Sinaloa. El día de ayer, oficialmente fue nombrado subsecretario de Desarrollo Social del estado Jorge Nazario Niebla, quien se desempeñaba como secretario técnico en la Secretaría General del Gobierno.

Definitivamente, tiene una amplia trayectoria política Jorge Nazario Niebla. Surgió del Frente Revolucionario, ha sido regidor, secretario particular en el Ayuntamiento de Culiacán en la pasada Administración y funcionario del Gobierno federal.

La llegada de Nazario Niebla a la Subsecretaría de Sedesol estatal es muy positiva y con reacciones a favor. Seguramente tendrá cancha para moverse y reforzará el trabajo social del Gobierno de Sinaloa. Nos adelantan que Óscar Camacho Rodríguez, quien deja la Subsecretaría, se integrará a otra trinchera partidista, también en tema social y territorial. Pendientes.

Informe. Los senadores sinaloenses Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya estarán presentando su primer informe legislativo el próximo viernes 5 de julio a las 10:30 horas en el teatro Pablo de Villavicencio. Aquí estarán dando a conocer los resultados que han logrado durante su primer año en la Cámara de Senadores.

Memoria política. “Cuando apuntas con el dedo, recuerda que tres dedos te señalan a ti”: proverbio inglés.