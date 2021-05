Segundo debate, la última llamada

El día de hoy todos los caminos apuntan al segundo y último debate de candidatos a la gubernatura de Sinaloa que organiza el IEES, a unos días de terminar las campañas es hora de “quemar las naves”, las propuestas ya están muy repasadas, así que se espera que haya contraste e intercambio de ideas.

El candidato de Morena, Rubén Rocha, llega como líder de las preferencias y seguramente será el blanco de los principales ataques, debe ir preparado para responder y tener una contra ofensiva, en el primer debate aparentemente la estrategia era no caer en provocaciones, pero terminó subiéndose al ring.

Definitivamente Rocha no puede jugar a aguantar los golpes, debe confrontar ideas y demostrar que sabe debatir. Debe ir preparado para todo, nos han comentado que pudiera salir a buscar ganar por nocaut.

Rocha viene con ritmo de una fuerte gira en el sur del estado, cerró campaña en Concordia, en Mazatlán tuvo reunión con la estructura y anunciaron que suman a 600 priistas de ese municipio, los cuales eran operadores y líderes políticos de ese partido.

Para el candidato del PRI, PAN y PRD, Mario Zamora no hay mañana, va contra el tiempo, ha venido desde atrás sumando y creciendo en las preferencias. Es uno de los punteros, así que este debate representa una gran oportunidad de llegar a los sinaloenses y dar el salto en la intención de voto.

Cabe destacar que Mario Zamora siempre ha mostrado visión de Gobierno y ha sido un candidato de propuestas, por mencionar algunas, está la Financiera Estatal, el Instituto del Emprendedor, así como reactivar las Estancias Infantiles y las Escuelas de Tiempo Completo que tanto han pedido principalmente las jefas de familia.

Otra fortaleza del candidato de la Alianza PRI, PAN y PRD es su dinamismo, ha sido incansable y logró levantar una ola ciudadana que lo mantiene entre los dos punteros de las preferencias electorales.

Al final Mario Zamora ha resultado un extraordinario candidato que no ha parado, ha disfrutado la campaña, se le ve franco, abierto y transparente, lejos de frases huecas y promesas imposible de cumplir. Veremos si hoy aprovecha este último debate para buscar un nocaut. Por cierto, tendrá que ser más cuidadoso en el postdebate.

Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, se irá con todo a buscar un golpe poderoso a los punteros, ha demostrado que sabe debatir, hasta el momento casi tiene el registro de su partido en la bolsa, pero siempre juega a ganar, recordemos que es de los pocos políticos invicto en las urnas.

No descarte que lleve sorpresas guardadas, algunas denuncias de corrupción contra sus oponentes. Seguramente no se guardará nada y no será conservador, al contrario será fuerte a la hora de confrontar, sus principales objetivos serán los candidatos Rubén Rocha, de Morena; y Mario Zamora, de la alianza.

Asimismo, quien tendrá que dejar la zona de “peace and love” será la candidata de Fuerza por México, Rosa Elena Millán, si quiere que su partido logre el registro y suba, un poco tendrá que arriesgar y ser mas confrontativa, tanto en los debates a las alcaldías como en el pasado a la gubernatura ha quedado claro que esa estrategia no ha funcionado.

De Yolanda Cabrera de Redes Sociales Progresistas se espera que mantenga un buen debate como lo hizo en el primero en donde se convirtió en la gran sorpresa y se vio muy superior al resto de los candidatos de los partidos más pequeños y de reciente creación. Hay buenas expectativas.

Memoria Política. “Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje”: Aldous Huxley.