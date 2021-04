Sergio Esquer y Faustino Hernández rebasan por la izquierda

Lo más destacable de las campañas del día de ayer fue, sin duda, la charla del candidato a diputado federal por el quinto distrito, Sergio Esquer, con la luchadora social Meche Murillo, que dio una cátedra de política y, sobre todo, de consejos que deberían tomar en cuenta los candidatos.

Mercedes Murillo ha destacado por su lucha por los más desprotegidos, siempre congruente a sus ideales y por ser una política rebelde. Ayer, en video de la plática que publicó Sergio Esquer, quedó claro que si algo sabe la famosa Meche, es de política y campañas, las cuales calificó como muy especiales y bellísimas.

Asimismo, Murillo recomendó rodearse de un equipo de campaña que sea fiel y tenga lealtad, porque este es el principal problema, ya que persisten las traiciones y las filtraciones de información.

También recomendó no enfrentarse ni engancharse con nadie, solamente con lo que se quiera enganchar. Coincidieron que se debe llegar a los ciudadanos, mostrar la hoja de vida y, si están de acuerdo, compartir para que apoyen y así llegar a más personas.

Todo esto fue en el cumpleaños 85 de la famosa Meche Murillo, que a su edad sigue con una gran fluidez de ideas y con una gran percepción y empatía con la ciudadanía. Afirmó que todavía sigue activa y no se cansa.

Entre sus anécdotas como candidata, platicó que a veces pierden mucho tiempo entregando propaganda con gente que ni siquiera está en su distrito. Reconoció que en su primera campaña perdió tiempo visitando gente que no estaba en su distrito, pero para la segunda se ubicó.

“Tu meta es, ‘ahorita estoy aquí (diputado), pero me gustaría ser presidente municipal o después me gustaría ser gobernador’, entonces no puedes cerrarte la puerta, tus puertas deben estar abiertas, bien abiertas”, aconsejó.

“Es muy bonita la política”, expresó con una enorme sinceridad, aunque aclaró que recibes muchas decepciones de gente que nunca te quiso. Así que Sergio Esquer se anota un diez con la plática con una auténtica luchadora social, y le gana en su propio terreno a Morena.

Muy atentos porque Mercedes Murillo, que ha sido identificada por su cercanía con el presidente López Obrador y por ser una auténtica luchadora social, ahora estará apoyando a Sergio Esquer para diputado federal y a Faustino Hernández por la alcaldía de Culiacán, ambos de la alianza Va por Sinaloa. En política esto es rebasar por la izquierda.

Elecciones. En gira de campaña por el sur del estado, el candidato de Morena y PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, se reunió con empresarios muebleros de Concordia. Se comprometió a destinar recursos del estado para brindarles apoyo. También ha estado destacando muchas de las propuestas del presidente López Obrador para bajarlas al estado.

El día de ayer comentábamos de la encuesta de preferencias a la gubernatura de El Financiero, hoy publicó el top 10 de balance positivo de los candidatos con opinión favorable, en donde destaca, en primer lugar, Rubén Rocha, de Sinaloa. Así que hay una muy buena referencia. Una muy buena noticia para el abanderado de Morena y PAS.

Por su parte, el candidato a la gubernatura del PRI, PAN y PRD, Mario Zamora, en gira en Mazatlán, ofreció restituir las estancias infantiles en Sinaloa, tanto a jefas de familia como a las líderes de guarderías, esto ante el recorte que sufrieron del Gobierno federal. Entre su propuesta está destinar 160 millones de pesos para este programa social.

Asimismo, Mario Zamora se comprometió a apoyar a jóvenes emprendedores por medio de un centro en el que tengan oportunidad de iniciar negocios con base a su trabajo, así como su esfuerzo y talento. Por cierto, el pasado martes tuvo una destacadísima reunión con deportistas, entrenadores y promotores de todo el estado.

Memoria Política. “No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”: Virginia Woolf.