Sinaloa, desbordado de covid-19

Son muchas voces las que afirman y advierten que el sistema de salud de Sinaloa colapsó con la tercera ola de covid-19. Los pacientes lo confirman, para muestra, el testimonio de la diputada local Karla Montero Alatorre, que vivió un viacrucis para conseguir una cama y poder ser hospitalizada tras dar positivo.

Hace tres días la legisladora hizo un llamado a cuidarse y que es real el problema del covid-19, además, reveló que “no hay cupo en los hospitales públicos, no hay camas en la Cemsi, ni el Ángeles, … o sea, tronado público y privado”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Posteriormente, hizo público que había dado positivo a covid-19 y según tomografías tenía una neumonía, estaba a cinco días del contagio. Asimismo, reconoció que era algo que quería tener en lo privado, pero debido a posibles futuros cuestionamientos prefirió hacerlo público.

Sigue contando que antes de necesitar oxígeno buscó hospitalizarse de todas las maneras humanas posibles, pero no hay lugares, y también evidenció que hay una fila que no saben dónde termina para hacerse la prueba del covid-19. Adelantándose a alguna crítica, dejó en claro que se cuidó, no salía de su casa y se vacunó.

El día de ayer, publicó en su cuenta oficial el mensaje más severo diciendo que no sabía si era la última vez que escribía en sus redes sociales, y aprovecha para señalar que tuvo que esperar 24 horas para que se desocupara una cama para ingresarla. Lo más crítico es que revela que esa cama que logró conseguir para poder ser hospitalizada es la que habría dejado una persona fallecida por covid-19.

La siempre crítica y polémica diputada sentenció de manera tajante: “No mientan al decir que hay lugar, y si lo hay es porque los están mandando a morir a su casa”.

También rechazó la justificación de que la falta de capacidad hospitalaria sea porque los médicos están cansados.

Definitivamente llevaba dedicatoria al secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas, que justificó que aún tienen buena capacidad hospitalaria para seguir atendiendo pacientes con covid-19, pero es el personal de salud el que se encuentra cansado y por eso no admiten más personas. Una declaración muy desatinada, seguramente lo juzgará la historia y todo el gremio médico.

En este espacio recibimos una serie de denuncias de personal médico del Hospital General de Guamúchil que se oponen a que fuera convertido en 100 por ciento covid-19, porque aseguran no tener las condiciones de infraestructura ni material básico para la protección del personal.

La gravedad de la situación es a tal grado que no dicen que no cuentan con oxímetros y los convierten en hospital covid-19. Seguramente es una medida desesperada para aumentar la capacidad hospitalaria y poder argumentar que no hay saturación. Pero de este tema y las denuncias les ampliamos mañana, así que muy atentos.

Sinaloa. El día de ayer visitó Culiacán el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, seguramente por instrucciones del presidente López Obrador tras su reciente gira a Sinaloa. Entre las novedades fueron que los nuevos hospitales Pediátrico y General de Culiacán se integran al programa del IMSS Bienestar.

En el tema del covid-19, lo destacable fue que Sinaloa ocupa el cuarto lugar nacional en cobertura de vacunación con el 78 por ciento, arriba del promedio nacional. Lo anterior, el gobernador Quirino Ordaz lo ve como un buen dato y como un indicador de que empezaron ya a observar un buen descenso, pero llamó a estar siempre alertas.

Memoria Política. “Si nos cruzamos de brazos, seremos cómplices de un sistema que ha legitimado la muerte silenciosa”: Ernesto Sábato.

Síguenos en