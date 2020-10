Sinaloa, la prioridad del CEN del PRI

El día de hoy llegará a Culiacán el coordinador de Estrategia del CEN del PRI, Carlos Iriarte. El mismo presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, lo designó como su representante en Sinaloa para el proceso electoral.

Desde el mismo epicentro del priismo nacional nos aseguran que Sinaloa será prioridad del partido para las próximas elecciones del 2021. Además, con esta señal se confirma la cercanía de la dirigencia nacional con el estado.

Hay dos factores para que Sinaloa aparezca como prioridad nacional, primero, es gobernado por el priista Quirino Ordaz Coppel, que tiene aceptación y está bien calificado; y segunda, porque las encuestas lo ubican como el partido que le dará la pelea a Morena.

Hace unos días, el titular de Consulta Mitofsky, Roy Campos, realizó un análisis en el que señalaba que en las quince gubernaturas, Morena será el gran jugador, pero en estados como Querétaro va contra el PAN, y en Sinaloa va contra el PRI.

Roy Campos explicó que en cada estado la pelea será Morena contra alguien, y que no va a ganar todas, porque no se ha logrado conformar como un partido político y no tiene la estructura. Además, de que confía mucho en que el ciudadano vaya y vote en apoyo a su líder, como sucedió en el 2018 y le dio muchos triunfos.

Otro dato importante que destacó Campos es que cuando los partidos tengan tiempos oficiales, prerrogativas y estén en campaña, se sabrá si tienen la creatividad de robarle la agenda al presidente López Obrador y logren que el ciudadano voltee a verlos.

“El presidente es muy poderoso para marcar agenda, y los partidos no tienen la imaginación o credibilidad para imponer una agenda”, afirmó el presidente de Mitofsky. Aunque reconoce que Morena tiene desgaste de Gobierno y sus alcaldes están mal evaluados.

Definitivamente es para el análisis lo que comenta Roy Campos, seguro los tiene fundamentados con números. También atentos a las señales que ha empezado a mandar el priismo nacional a Sinaloa.

Cabe mencionar que el CEN priista reconoce el trabajo que ha realizado el presidente del partido en Sinaloa, Jesús Valdés, que suma 752 giras en municipios del estado en casi dos años de haber asumido el cargo. Muy atentos.

Destacado. Desde la tribuna más alta del país, el senador sinaloense Mario Zamora lamentó que el Paquete Fiscal para el 2021 no traiga absolutamente ningún incentivo en favor de los mexicanos que trabajan.

El legislador del PRI reconoció que hoy se vive una pandemia y la crisis económica más fuerte de los últimos años, por lo que no logran entender cómo el instrumento más importante que tiene el Gobierno como es el paquete económico no tome en cuenta a los millones de mexicanos que salen a trabajar y producir.

Asimismo, señaló que desde la industria restaurantera y turística que tanto ha sufrido por la pandemia del COVID-19, hasta las pequeñas fondas, taquerías y carretas de comida, quedaron olvidadas. También, Mario Zamora afirmó que es verdaderamente sorprendente que cuando en esta pandemia una respuesta ha sido el utilizar las plataformas digitales, por la puerta de atrás buscan subir el costo del espectro que se va a traducir en un mayor gasto para el usuario final.

Destacado. Como lo adelantamos desde la mañana de ayer y por la tarde se confirmó, el diputado federal Ignacio Mier será el nuevo coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja.

También señalamos que Nacho Mier es bien conocido en Sinaloa porque fue delegado especial de Morena en la elección del 2018, mantiene su cercanía y vínculos en el estado, así que será el puente con el presidente López Obrador de varios sinaloenses.

Memoria política. «Algunos piensan que conocen a todos, cuando en realidad no se conocen a sí mismos»: Alberto Durero.