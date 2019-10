Sinaloa: un año de alcaldes sin oficio

En un total exceso y derroche, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, presentó su Primer Informe en la plazuela de Palacio Municipal, en donde cerró calles y tuvo un fuertísimo operativo de seguridad.

Obviamente destacó sus buenas acciones y los resultados, no hubo fallas. Lo que no hay duda es que rindió un informe al mero estilo de políticos de antaño, con evento masivo y muchos asistentes. Parecía evento de campaña dejando claro que en Mazatlán no hay austeridad.

Todo lo contrario ha sucedido en el resto de los municipios, en donde los alcaldes han entregado su primer informe al cabildo. Aunque hay que reconocer que en la mayoría de los municipios no hay mucho que informar.

En el caso particular del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ha sido un año para el olvido, sin obras importantes, los servicios son más deficientes que nunca y muy lamentablemente el jueves 17 de octubre, se vivió el día más violento de la historia en la capital sinaloense.

A un año de que entraron en funciones los nuevos alcaldes, no han hecho la diferencia ni el cambio que prometieron. Definitivamente están quedando a deber. En el caso de los principales municipios, Culiacán, Mazatlán y Ahome, los ciudadanos han expresado que no volverían a votar por estos presidentes, así lo revelan las encuestas. Hay excepciones, como Angostura, en donde Aglaeé Montoya no para realizando gestiones y cuenta con el respaldo del Gobierno estatal, así como el presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez, que es considerado el mejor alcalde de Sinaloa, ha mostrado oficio político y ha tenido un Gobierno con sentido social.

También Aurelia Leal en Guasave ha hecho equipo y ha sido respaldada por el Gobierno federal y estatal. Por lo pronto tiene beisbol y a los Algodoneros de regreso, un gran logro. Nos adelantan que ha superado a su antecesora con mucho.

El resto de los alcaldes del PRI, Morena, PAN y PAS han sido muy grises y no han aprovechado la oportunidad que les dieron los ciudadanos de gobernarlos. A un año de que iniciaron sus Gobiernos, no han trascendido. Definitivamente, no hay oficio.

Sinaloa. El día de ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel entregó cincuenta unidades de transporte público. Ahí afirmó que los usuarios ya cuentan con nuevos camiones y tienen un servicio digno y decoroso, además de la seguridad, porque los camiones están conectados a la central de vigilancia C4i. Cabe destacar que con la entrega del día de ayer suman 300 unidades.

Destacado. Con gran éxito se realizó la sexta edición de Sinaloa Encanta en las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán, en donde también se realizó una sesión del Consejo Nacional Agropecuario, en donde asistieron 300 productores agrícolas del país. En el prestigiado evento se realizó un networking para que los empresarios tuvieran la oportunidad de concretar negocios.

El Sinaloa Encanta también tienen importantes presentaciones artísticas y culturales, que desde hace seis años traen a artistas de talla nacional e internacional, así que definitivamente es un evento que muestra la mejor cara del estado. Un verdadero éxito se anotó el organizador Eduardo Leyson.

Educación. El director general de Cobaes, Sergio Mario Arredondo Salas, el día de ayer inauguró el programa Escuela Segura en el plantel 2 de Los Mochis, en donde beneficiarán de manera directa a mil 900 alumnos. El funcionario explicó que esta es una plataforma tecnológica diseñada para garantizar la seguridad de los estudiantes, con el uso de la credencial estudiantil se verifica la identidad de los jóvenes y se les da acceso a las instalaciones. Buena medida.

Memoria política. “El que sabe, no habla; el que habla, no sabe”: Lao-Tse.