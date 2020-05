Sinaloenses, indecisos para el 2021

La carrera por la gubernatura de Sinaloa no la ha detenido ni la contingencia sanitaria. Por cierto, el próximo año, en estas fechas, las campañas electorales estarán en su último mes antes del día de la votación.

Hasta el inicio de este mes de mayo, los dos partidos que se mantienen en la pelea por el primer lugar son Morena y el PRI, mientras que el PAN registró una caída de 4 puntos en las preferencias, reveló la encuesta de Massive Caller.

Otra encuesta que coincide es Stat Reserch Demoscopia, que ubica a Morena en las preferencias por la gubernatura de Sinaloa, seguido muy de cerca por el PRI; la diferencia son cinco puntos. En tercer lugar aparece el Partido Acción Nacional.

Cabe destacar que en el último mes, el Partido Sinaloense es el que ha tenido mayor crecimiento en la intención de voto, al igual que los indecisos, que según Massive Caller llegan al 26.5 por ciento; ahí se decidirá la elección del próximo año.

En las mediciones internas para elegir candidato en el PAN está a la cabeza Adolfo Rojo, con 23.3 por ciento; en segundo lugar, Carlos Castaños con 16.5 por ciento; tercero, Adolfo Beltrán con 15.5 por ciento; cuarto, Roxana Rubio con 5.8 por ciento; y en quinto, Jorge Iván Villalobos con 2.9 por ciento.

En el PRI, aparece en primer lugar Jesús Valdés con 19.9 por ciento, seguido por Sergio Torres con 16.7 por ciento, Rosa Elena Millán con 14.6 por ciento, Mario Zamora con 12.9 por ciento, Gloria Himelda Félix con 8.8 por ciento, Juan Alfonso Mejía con 6.3 por ciento, y Sergio Jacobo Gutiérrez con 3.3 por ciento.

Asimismo, en Morena aparece en primer lugar Rubén Rocha, con 32.8 por ciento; segundo lugar, Merari Villegas con 12.6 por ciento; tercero, Jaime Montes con 10.1 por ciento; cuarto, Graciela Domínguez con 9.2 por ciento; quinto, Imelda Castro con 7.6 por ciento; y sexto, Raúl Elenes con 2.5 por ciento.

En las Redes Sociales Progresistas está a la cabeza Gerardo Vargas Landeros con 55.6 por ciento; y Manuel Cárdenas aparece con 13.9 por ciento, esto según Massive Caller, porque Demoscopia destaca a Héctor Melesio Cuén con 55.8 por ciento de las preferencias en el PAS y en segundo a Víctor Corrales con 17.4 por ciento.

En todos los careos entre candidatos, el más alto es el porcentaje de indecisos; en el primer escenario sale con 41.3 por ciento, en el segundo con 45.2 por ciento, en el tercero con 38.4 por ciento y en el cuarto con 36.8 por ciento.

Así que podemos destacar que a un año de las elecciones, no hay tendencia clara y los sinaloenses todavía no han decidido por quién votarán para que sea el próximo gobernador de Sinaloa, aunque los nombres ya están en el tablero. El tiempo corre.

Atención. El día de ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel entregó a la Sedena el nuevo Hospital General de Culiacán para que empezara sus operaciones esta semana para atender exclusivamente pacientes contagiados por coronavirus.

En el nuevo nosocomio estarán hospitalizados los pacientes COVID-19 y contará con importante área de terapia intensiva e intermedia. Así que Quirino Ordaz hizo la entrega oficial al general Carlos Ramón Carrillo del Villar, comandante de la Tercera Región Militar.

Condolencias. El día de ayer falleció Gilberto López Gutiérrez, hermano del exdiputado federal y excoordinador de comunicación presidencial, David López.

Todos son una familia muy sobresaliente y querida en la región del Évora. Nuestro más sincero pésame y desde aquí le enviamos pronta resignación. Un abrazo fraternal.

Memoria Política. “La perfección se logra al fin, no cuando no hay nada que agregar, sino cuando ya no hay nada que obtener”: Antoine de Saint-Exupéry.