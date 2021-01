Zamora, Valdés y Lizárraga se perfilan en el PRI

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. En el PRI les llegó el tiempo de elegir candidato a la gubernatura de Sinaloa. El próximo martes 12 de enero se publica la convocatoria, viene abierta a candidaturas ciudadanas. Recordemos que van en alianza con el PAN y PRD.

Aunque la decisión es totalmente del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien tiene la última y definitiva palabra; podrá escuchar opiniones, pero sólo él elegirá al candidato que buscará ser su sucesor. Definitivamente, este debe ser el proceso más complicado para un mandatario.

Desde los más íntimo de la mesa de negociaciones en la Ciudad de México, nos confían que hay dos listas de aspirantes: la primera, en donde destacan a Mario Zamora, Jesús Valdés y Alfredo Villegas; en la segunda están Javier Lizárraga, Juan Alfonso Mejía, Ricardo Madrid y Gonzalo Gómez Flores.

Actualmente, se sabe que el secreto mejor guardado es el nombre del candidato a la gubernatura de Sinaloa. Solamente lo conocen el mismo Quirino Ordaz, así como los dirigentes Alejandro Moreno, del PRI; Marko Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD. Ni el mismo elegido lo sabe todavía.

Lo único que nos han adelantado es que el nombre podría estar entre el senador Mario Zamora, el dirigente del PRI estatal, Jesús Valdés, y el secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga. Aunque dicen que no hay que descartar a nadie, pero la balanza se inclina a estos tres personajes.

Desde hace un tiempo, empresarios sinaloenses empezaron a visitar al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. La petición era que tomaran en cuenta al titular de Desarrollo Económico del estado, Javier Lizárraga; él mismo no se descarta y tiene aspiraciones para la gubernatura.

Aunque hay otro sector empresarial, campesino y, desde luego, la militancia que quiere ver en las boletas a un priista. Ahí es donde toman fuerza Jesús Valdés y Mario Zamora, este último tendría la ventaja de contar con respaldo panista.

Muy atentos, porque en dos semanas se conocerá el nombre del candidato a la gubernatura del PRI. Lo que es una realidad es que el gobernador Quirino Ordaz es indescifrable y podría dar una sorpresa.

Por lo pronto, Rubén Rocha y Sergio Torres ya están en precampaña armando su estructura y a la espera de quién será su rival por el PRI, hasta ese momento empezará la campaña a todo vapor. Al tiempo.

Morena. En el registro de candidatos a diputados federales de Morena hubo sorpresas, como son el alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez, por el Tercer Distrito, y el exdiputado local Jesús Ibarra, por el Quinto, dos políticos honestos y con una trayectoria limpia.

Hay que señalar que Eliazar Gutiérrez buscará la reelección en la alcaldía de Navolato y cuenta con todo el respaldo de Morena, pero de manera estratégica se registró a la diputación federal. En el caso de Jesús Ibarra, es algo similar.

Por cierto, Jesús Ibarra publicó una fotografía en la sede morenista acompañado del dirigente nacional, Mario Delgado, y el precandidato a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

También, de los cuadros morenistas más destacados que busca ser candidata a la diputación federal por el séptimo distrito es María Inés Pérez, que cuenta con un gran trabajo territorial y ha dirigido al partido en importantes sectores de Culiacán, tiene grandes posibilidades.

En el Séptimo Distrito también se habría registrado la actual diputada federal Merary Villegas, que aspira a ser candidata a la presidencia municipal de Culiacán; pero, de no conseguirlo, tendría la opción de buscar la reelección.

Memoria política. “¿Cambiar? Cuando lo hagan las colinas”: Emily Dickinson.