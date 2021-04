Zamora suma a pescadores; Rocha se reúne con empresarios

Quien tuvo un día completo y una gran jornada en Mazatlán, fue el candidato a la gubernatura de la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, quien estuvo con pescadores de altamar.

Durante el evento en el parque Bonfil, hubo una participación muy emotiva de unos de los pescadores que confesó haber votado por Morena en las elecciones del 2018, pero lamentó que ese partido los abandonó, ya que el Gobierno federal desapareció 22 apoyos de los 23 que tenía el sector.

También explicó que los tienen olvidados porque el Gobierno federal les dijo que no hay apoyos para los ricos ni para los dueños de los barcos, rápidamente respondió que no eran ni ricos y que los barcos no son nuevos y cuesta un dineral mantenerlos.

Además, explicó que los pescadores son la tripulación de los barcos, los que tienen que salir a trabajar, de lo contrario, no sacan para comer. Más claro ni el agua, este ha sido el gran error del Gobierno federal. Quitar apoyos a los que generan empleos por considerarlos ricos.

Por su parte, Mario Zamora se comprometió a que si hay necesidad de tomar calles para protestar por la falta de apoyos, él los acompañará como gobernador. “Me voy a levantar con ustedes. No se vale que estén aquí los barcos parados. Volteen a ver la flota para ver cómo nos está yendo o le entramos con ganas o nos va a llevar el tren”, recalcó.

En el evento, los pescadores reconocieron que cuando estaban olvidados durante la pandemia, fue Elsy López, ahora candidata a diputada por el distrito 22 de la alianza Va por Sinaloa, quien los apoyó. Definitivamente, el que siembra, cosecha.

En Culiacán, quien mantiene fuerte actividad es el candidato a la presidencia municipal por el PRI, PAN y PRD, Faustino Hernández. El día de ayer destacó que se necesita un proyecto que realmente beneficie a las colonias populares y que las principales demandas de los culiacanenses han sido pavimentación para sus calles, mejores servicios públicos y menos burocracia.

Encuentro. El evento más destacado y significativo de ayer del candidato a la gubernatura de Morena y PAS, Rubén Rocha Moya, fue la reunión con integrantes de Coparmex porque calman las aguas y manda un mensaje de que tiene apertura con este sector.

Asimismo, expresó de manera tajante que no incurrirá en campañas negras contra los contendientes de otros partidos y menos contra sus familias. También aprovechó para manifestar su respeto. Todos los que conocen al candidato Rocha saben que no es su estilo este tipo de prácticas o guerras negras.

En un evento previo, el candidato de Morena y PAS reveló que tiene claro que sus primeras dos acciones de Gobierno desde el primer día serían reunirse por separado con todas las organizaciones que buscan a sus familiares desaparecidos y con los grupos de desplazados por la violencia en el estado.

Rocha Moya expresó que desde su Gobierno será un aliado comprometido con estas causas, así como las gestiones necesarias para hacer justicia en este tema tan lamentable y doloroso que atraviesan cientos de familias sinaloenses y en el país.

Destacada. La candidata de Morena a la diputación por el séptimo distrito federal de Culiacán, Merary Villegas, festejó su cumpleaños haciendo campaña. Cabe señalar que mantiene un gran trabajo en recorridos casa por casa y ha tenido una gran aceptación en el trabajo de cruceros.

Definitivamente, es de las candidatas más populares y con mejor imagen. En reiteradas ocasiones lo hemos dicho en este espacio: Merary Villegas es de las mujeres con más futuro en Morena. Al tiempo.

Sinaloa. Nos informan que renunciaron a sus cargos en gobierno el subsecretario de Pesca del estado, Ricardo Romero Peña y Adolfo Rojo Montoya, quienes salen del gabinete estatal. Seguramente tienen proyectos personales. Así que muy atentos.

Memoria política. “No hay secreto que el tiempo no revele”: Jean-Baptiste Racine.