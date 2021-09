Zavala e Inzunza, al frente del equipo de transición

Hoy se cumple la fecha que había dado Rubén Rocha Moya para presentar su gabinete. Sin embargo, el pasado martes aquí adelantamos que solo presentaría a su equipo de transición. Así se confirma, a las 11:00 horas el gobernador electo en rueda de prensa dará a conocer la integración de la Comisión de Enlace para el proceso entrega-recepción.

Es claro que Rubén Rocha Moya no tiene prisa y sigue analizando los perfiles que integrarán su gabinete. Sabemos que hay cinco secretarías que todavía están definidas, seguramente no quiere tomar decisiones apresuradas y no se dejará presionar por ningún grupo político. Además, tiene tiempo y podría esperarse hasta el 31 de octubre.

Hasta ayer, nos adelantaban que la lista que integraría el equipo de transición o, dicho de manera formal, la Comisión de Enlace para la entrega-recepción, serían José Luis Zavala, Enrique Inzunza, Ruth Díaz, Óscar López, Adriana Ochoa, Alejandro Higuera, Omar López, Angélica Díaz y Jaime Montes, por mencionar a los principales.

Definitivamente que los integrantes del equipo de transición serán parte del gabinete, pero es muy posible que todavía no tengan asegurado el cargo que ocuparán, también durante la noche podrían subir o bajar algunos nombres que no aparecían hasta la tarde de ayer.

Lo que es seguro y podemos adelantar es que José Luis Zavala y Enrique Inzunza encabezarán todo el tema de entrega-recepción, desde ya son los dos personajes claves de Rocha Moya. En el caso de Inzunza, está confirmado en la Secretaría de Gobierno, y Zavala se debería estar perfilando para Administración y Finanzas. Al tiempo.

Gabinete. En un ejercicio de los nombres que suenan y se han filtrado, hasta el momento así podría estar conformado el gabinete, claro, escrito con lápiz. Enrique Inzunza, Gobierno; Ruth Díaz, Bienestar; Jaime Montes, Agricultura; José Luis Zavala, Finanzas u Obras Públicas; Óscar López, Finanzas o Sates; Javier Gaxiola, Economía; Cristóbal Castañeda, Seguridad; Graciela Domínguez, Educación; Melesio Cuen, Salud; Teresa Guerra, de la Mujer y Sara Bruna Quiñónez, Fiscalía o Transparencia.

En el gabinete ampliado, ahí si ya está definido Cuitláhuac González Galindo en la dirección del DIF Sinaloa; Adriana Ochoa del Toro en Comunicación; Isabel Ibarra en la coordinación de Asesores; y Alejandro Higuera en la Secretaría Particular.

Congreso. El día de hoy será un día muy agitado en el Congreso del Estado, habrá encerrona de los coordinadores de los grupos parlamentarios para definir los temas claves como la presidencia de Mesa Directiva y comisiones.

Nos comentan que el primer año de sesiones presidirá la Mesa Directiva el diputado Gene Bojórquez, de la bancada del Partido Sinaloense. Esa información era hasta la tarde de ayer, hoy serán las negociaciones, así que muy pendientes. Mañana les contamos a fondo.

Agenda. En la sesión de hoy en el Congreso del Estado, se estará votando la despenalización del aborto en Sinaloa, con los votos de la bancada de Morena y aliados les alcanzaría para aprobarlo, los pronósticos pintan para que salga sin problema. Pendientes a las reacciones porque será un día muy interesante.

Memoria Política. “No hay viento favorable para el que no sabe dónde va”: Séneca.