48 horas: golpe en la mesa

audima

El gobernador Rubén Rocha Moya dio un plazo de 48 horas a los funcionarios de su gabinete para que retiren cualquier demanda o litigio contra periodistas. Esto en referencia a los señalamientos de que uno de sus secretarios tiene acciones jurídicas contra comunicadores.

En una circular oficial dirigida a los titulares de las secretarías y entidades administrativas del Gobierno estatal, señala que el respeto a la libertad de pensamiento y expresión constituye uno de los postulados fundamentales de la Cuarta Transformación. Ya que solo así se puede aspirar a una sociedad democrática.

Asimismo, en el oficio destacan los hechos ocurridos recientemente, en especial la privación de la vida al periodista Luis Enrique Ramírez, los cuales dicen que son motivo de reflexión sobre la garantía del ejercicio libre de la profesión en el estado.

Ante esto, señala que en la actual administración no armonizan con el ejercicio de acciones legales en contra de periodistas por expresiones difundidas en el desempeño de su profesión, por lo que llaman a los funcionarios que se encuentran en dicho supuesto a que en un plazo de 48 horas, comparezcan ante las instancias correspondientes a formular su desistimiento. En caso de desacuerdo se les exhorta a presentar su renuncia al cargo.

De hecho, durante la conferencia Semanera, Rubén Rocha había adelantado lo que posteriormente confirmó con la circular, que los funcionarios que no compartan su manera de pensar tendrán que retirarlos porque no pueden estar en su gobierno, y eso lo hace en honor a Luis Enrique Ramírez.

Definitivamente esta es una gran medida porque las demandas de funcionarios son claras intimidaciones contra periodistas y buscan que no hagan un libre ejercicio. Ojalá también haya acciones legales por las campañas de difamación y desprestigio en redes sociales desde portales falsos que son financiadas por estos políticos. Atentos.

Destacado. En un muy interesante ejercicio, EL DEBATE publicó un análisis de los posibles sustitutos del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Ante la casi inminente destitución por el juicio político, empezaron a sonar muy fuerte seis nombres: Graciela Domínguez, Jesús Ibarra, Aarón Rivas, Feliciano Castro, Javier Gaxiola y Enrique Díaz.

Del Congreso del Estado salieron dos cartas, el diputado Jesús Ibarra, de quien destacan la cercanía con el dirigente nacional de Morena como una de sus fortalezas y Feliciano Castro, coordinador de la bancada morenista y presidente de la Jucopo, que ha sido de los principales opositores de Estrada Ferreiro.

Del gabinete hay tres prospectos muy fuertes, la secretaria de Educación, Graciela Domínguez; el titular de Economía, Javier Gaxiola; y de Administración y Finanzas, Enrique Díaz. Es en donde vemos las mayores posibilidades, por la confianza que han generado en sus cargos, la aceptación en el Congreso y cercanía con el Ejecutivo.

Otro perfil que no se debe descartar es el exalcalde Aarón Rivas, podría ser la gran sorpresa. Desde hace tiempo suena para ocupar una delegación federal, tiene una gran aceptación en todos los partidos. También tiene la fortaleza de que no está confrontado con ningún grupo político o sector. El gobernador podría trabajar con él y sabe bajar recursos de la federación para obra pública. No lo pierda de vista.

Agenda. El día de mañana a las 11:00 horas el Congreso del Estado votará la Ley de Revocación de mandato para gobernador de Sinaloa, recordemos que el Ejecutivo estatal envió la iniciativa para armonizar con la ley federal. Seguramente será aprobada sin problemas.

Memoria Política. “El fin justifica los medios”: Nicolás Maquiavelo.