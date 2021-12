A tres años, AMLO está reprobado

Con un Zócalo completamente lleno de simpatizantes, porras y música, el presidente Andrés Manuel López Obrador arribó a su informe de Gobierno a tres años de iniciar su mandato. Empezó muy bien, tranquilo, buena imagen, voz potente y, sobre todo, muy fluido. Presentó sus cifras y sus logros.

A la mitad del discurso se descompuso, la voz tenía un sonsonete de coraje, perdió toda mesura y empezó a enviar al carajo. Cambió la narrativa, dejó lo formal y se enfocó en lo popular, lo que arranca los gritos y aplausos de los simpatizantes presentes. Fue un cambio radical.

Lo de ayer, no fue un informe de Gobierno, fue un mitin político, parecía cierre de campaña con un discurso hecho a la medida, el presidente López Obrador dijo lo que sus seguidores querían escuchar. En la mesa de análisis que organizó EL DEBATE en la que participamos, Nora Arellano lo calificó como un relanzamiento de Morena y la 4T.

En el discurso del presidente López Obrador no estuvieron los feminicidios, no mencionó ninguna cifra, menos alguna acción que vaya a emprender su Gobierno para acabar con este gravísimo delito. Es claro que las mujeres no aparecen entre sus prioridades. Muy lamentable situación.

Lo que sí presumió AMLO fueron las remesas que mandan los mexicanos desde Estados Unidos, 50 mil millones de pesos han dejado al país. Sin duda, esto es un tanque de oxígeno para la golpeada economía mexicana, para muestra la inflación del 7 por ciento al cierre de este año, la más alta de los últimos 20 años.

En seguridad es muy preocupante que mantenga la postura de que para pacificar el país su estrategia es atender las causas de fondo, como la pobreza. Para empezar, en el Gobierno de López Obrador hubo un aumento de más de 3 millones de personas en situación de pobreza, según cifras del Coneval.

Son tres años sin resultados positivos en la lucha contra la violencia; en este tema, Andrés Manuel López Obrador está reprobado porque a mitad de sexenio ya tiene el doble de homicidios doloso que el Gobierno de Felipe Calderón. Tanto que lo critica y descalifica por la guerra contra la delincuencia.

De la corrupción, mejor ni hablar, la opacidad y falta de transparencia es un sello de Gobierno lopezobradorista, no se licitan obras y ahora, por decreto presidencial, son consideradas de Seguridad Nacional, así que la información será reservada. Igual que cuando construyó el segundo piso en la Ciudad de México, cuando fue jefe de Gobierno.

De lo destacable del discurso de López Obrador es que hizo el compromiso de cierre de sexenio, lograr el derecho universal a la salud. Además, anunció 75 mil millones a becas para estudiantes. Así como ampliación de los programas de apoyos.

En resumen, ayer no vimos un informe de Gobierno, fue un evento político, de campaña que busca relanzar la Cuarta Transformación, aunque el presidente López Obrador tiene una buena aprobación ciudadana según las encuestas, hay datos que no se pueden ocultar y dejan en evidencia que está reprobado en seguridad, salud y economía.

Muy atentos, porque en seguridad hay récord de homicidios dolosos, peor que nunca. En salud, hay pruebas de un mal manejo de la pandemia del covid-19, las cifras lo dejan en evidencia, son cientos de miles de muertos, hay desabasto de medicamentos, por fin lo reconocieron. Y en economía, el país vive la peor inflación de los últimos 20 años.

Memoria política. “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre en el hombre la facultad de pensar”: Benito Juárez.