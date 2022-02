AMLO, gira de respaldo a Rocha

audima

Durante la gira del presidente López Obrador en el sur de Sinaloa, solamente lo acompañaron el gobernador Rubén Rocha Moya y Daniel Asaf, quien es su coordinador de ayudantía y hombre de mayor confianza. Además, con el único que sostuvo reunión privada fue con el mandatario estatal, así que la visita de AMLO fue de respaldo a Rocha.

Vamos por partes, el presidente López Obrador arribó a Mazatlán el pasado sábado a las 3:30 horas, lo recibió el gobernador Rubén Rocha Moya, tuvieron una charla de amigos y el resto de la agenda fue privada, seguramente para descansar del viaje de la reciente gira en Nayarit. Como es una tradición, AMLO se quedó en el hotel de la familia Berdegué con quien los une una amistad de toda la vida.

También estuvo en el puerto, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, a quien el gobernador Rocha le regaló su último libro, La Coco. Aunque fue muy discreta la presencia y no hubo fotos en las redes sociales oficiales.

El domingo por la mañana, López Obrador tuvo una reunión privada con el gobernador Rubén Rocha, en donde nos dicen que trataron los temas pendientes del estado y se dio un panorama de cómo se encuentra. Hubo intercambio de opiniones y fue el momento de las peticiones, se autorizó la regularización de los autos “chocolate” y la construcción del puente de El Quelite.

El tema que no faltó entre el presidente y el gobernador fue el político, no han pasado desapercibidas las declaraciones y desplantes del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que han generado ruido en Palacio Nacional. En caso de seguir en esa postura, júrelo que vendrán acciones legales y no descarte un posible juicio político.

Antes del arranque de la gira de López Obrador para supervisar las presas del sur del estado, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, lo saludó en la recepción del hotel antes de que abordara la camioneta, tuvieron una plática brevísima mientras caminaban, aunque hubo foto, lo que faltaron fueron palabras, así que el mensaje fue contundente. Ahí está otro mensaje.

Quien estuvo en el recibimiento el sábado y el domingo en la mañana esperando al presidente López Obrador fue el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, le entregó una carpeta con algunas solicitudes, pero no hubo tiempo para una reunión en privado, menos una invitación para que lo acompañara en la gira. Así o más claro.

Muy atentos porque el presidente López Obrador tuvo una gira muy relajada por el sur del estado, vino a supervisar obras que reiterativamente visita, así que podemos concluir que el fondo es lo político, lo acompañó el gobernador Rubén Rocha en todo momento, mientras que los alcaldes Jesús Estrada y Químico Benítez apenas si cruzaron palabra y tuvieron tiempo para una foto.

De los recorridos en la presa Santa María, el informe es que fueron eventos muy coloridos y cercanos a la gente. Así que se apunta una nota destacada el gobernador Rubén Rocha y confirma su amistad y cercanía con el presidente López Obrador.

Destacada. También el fin de semana hubo actividad en el PRI, la regidora de Navolato, Ivette Valenzuela, rindió protesta como presidenta estatal de la Asociación Nacional de Regidores priistas. Así que tendrá la tarea de coordinarlos en todo Sinaloa, no es menor el cargo porque actualmente la fuerza del tricolor está ahí en los municipios.

En el evento estuvieron el coordinador de los diputados del PRI, Ricardo Madrid; la presidenta estatal del partido, Cinthia Valenzuela, y los regidores priistas. Lo más positivo es que la mayoría son jóvenes y se siente un relevo generacional.

Memoria política. “La soledad es la gran talladora del espíritu”: Federico García Lorca.