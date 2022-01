AMLO ratifica respaldo a Quirino Ordaz

audima

El presidente López Obrador ratificó en su conferencia mañanera que sigue firme el exgobernador Quirino Ordaz Coppel para la embajada en España y que espera que en los próximos se días se dé el beneplácito del Gobierno español. Desde la semana pasada señalamos en este espacio que debería llegar la respuesta.

En palabras textuales AMLO expresó: “Va bien, es un proceso, tarda, pero no ha habido ninguna notificación del Gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador, yo creo que ya en unos días más va a dar el beneplácito. No hay ningún motivo para que no se acepte”.

Más claro ni el agua, sigue firme la orquesta, como lo dijimos el pasado martes, aunque llegaron nombramientos diplomáticos como a Claudia Pavlovich como cónsul de Barcelona, todavía no se podría descartar a Quirino Ordaz para la embajada en España. Sigue firme y todavía no ha caído el último out.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el día de ayer que están bien las relaciones entre México y España, la realidad pareciera que es otra, no han gustado las declaraciones y algunas ocurrencias del Ejecutivo, como la polémica carta del perdón por la conquista. Seguro eso tiene detenido en beneplácito, la están haciendo cansada.

Por cierto, amigos y colegas españoles me han dicho que ya lo toman como broma y no pierden oportunidad para pedir perdón a los mexicanos por la conquista, claro en un tono burlón y de broma. Sin duda, esto es muestra de que el Gobierno de México no está bien en sus relaciones diplomáticas.

En el fondo de la carta del perdón, también debe haber mensaje y jalones por inversiones de empresas españolas en México. Ojalá se le dé vuelta a la página en este tema y se ponga atención en los verdaderos problemas, seguramente por eso la propuesta de Quirino Ordaz con quien se abriría una nueva etapa y buscaría mejorar la relación.

Hay que reconocer que Quirino Ordaz Coppel conoce bien España, sabe negociar y lo ha demostrado en el sector turístico, ha logrado atraer inversión a Mazatlán y conectividad con vuelos. De hecho, el exgobernador de Sinaloa ya estuvo en la Embajada de España en donde sostuvo reuniones de promoción para el tianguis turístico de Mazatlán en su tiempo y posteriormente tuvo encuentros con inversionistas y promovió destinos de la entidad.

El año pasado Quirino Ordaz Coppel encabezó la Feria Internacional de Turismo en representación del Gobierno mexicano, además siempre se le vio muy cercano al secretario del ramo, Miguel Torruco. A todo esto súmele que cuenta con la confianza y cercanía con el presidente López Obrador, así quedó confirmado con 16 visitas presidenciales durante su gestión como gobernador de Sinaloa, convirtiéndose en el estado favorito. Así que muy atentos.

Destacado. Por la ola de contagios el Gobierno del Estado decidió cancelar el Maratón de Culiacán, los últimos días se han registrado más de mil nuevos casos de covid-19, lo que seguramente inclinó a las autoridades de Salud a tomar la decisión.

Sin duda, es difícil tomar la decisión de cancelar un evento internacional tan importante, pero se veía venir por el punto en el que se encuentra la cuarta ola de covid-19 en Culiacán y el resto del estado. Recordemos que son cientos de participantes, es difícil guardar la sana distancia en este tipo de eventos, además que hay participantes de otros países.

En unas semanas más seguro se evaluará la situación de la pandemia y se tomará la decisión si continúa o cancelan el Carnaval de Mazatlán, ahí seguro habrá más jaloneos con el presidente municipal Luis Guillermo Benítez. Al final la salud debe ser primero.

Memoria política. “Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria”: Cicerón.