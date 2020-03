AMLO y Quirino en privado

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel ayer tuvieron un desayuno en privado en un hotel de Culiacán. El encuentro de una hora manda una contundente señal de cercanía y amistad.

El sábado, Quirino Ordaz recibió al mandatario nacional en el aeropuerto y lo acompañó al hotel. Además, en toda la gira estuvieron juntos y en los trayectos aprovecharon para platicar de las obras y pendientes en Sinaloa.

Nos comentan que el presidente López Obrador se va contento con la obra carretera de Badiraguato y que platicó con el gobernador sobre el apoyo a los productores de maíz. También hubo una taquiza que organizó la alcaldesa Lorena Pérez.

El mensaje de la gira del presidente de la República en Sinaloa es claro, hay una notable atención a Quirino Ordaz, mucha comunicación y, se podría afirmar, que es de los gobernadores más cercanos. Atentos, porque algo similar ocurrió en Baja California con Jaime Bonilla.

Plebiscito. En la elección de síndicos en el municipio de Navolato, el PRI gana Villa Juárez, San Pedro, El Tigre y Bachimeto. Mientras que Morena-PT logra triunfo en Altata y Sataya. Por su parte, el PAS se lleva La Palma.

Con Navolato es el segundo municipio gobernado por Morena-PT, que pierde el plebiscito de síndicos; la semana pasada en Culiacán el partido perdió las 17 sindicaturas. Para muchos es un mensaje rumbo al 2021. Al tiempo.

Para el PRI representa una gran recuperación en Navolato, porque logró la victoria en las sindicaturas más grandes e importantes, como son Villa Juárez y San Pedro. La otra clave es La Palma, que se lleva el PAS.

Así que muy atentos, porque hace una semana el PRI celebraba el triunfo de 13 sindicaturas en Culiacán y el PAS de seis, el PRD y PAN dijeron ganar una. Lo cierto es que el saldo final, como dicen en términos de beisbol, fue una “blanqueada” a Morena.

Así que muy atentos, porque la elección a síndicos en los municipios es un termómetro de cara a la elección a la alcaldía. Aunque no se permite llevar logos de partidos, es evidente que cada color tiene a su candidato y es apoyado.

Encuestas. Muy cerrada la competencia por la gubernatura en la zona norte del estado. En Ahome encabeza las preferencias Jesús Vizcarra Calderón, con un 18 por ciento; seguido por Héctor Melesio Cuen, con 17 por ciento, y Mario Zamora, con 12 por ciento.

Lo anterior lo reveló la encuesta Statu Quo Advance, que también realiza la medición de popularidad en Guasave, y es contundente la preferencia por Jesús Vizcarra, que registra un 32 por ciento de las preferencias. Pendientes a las zonas centro y sur.

Sinaloa. El senador Mario Zamora Gastélum demandó penalmente al superdelegado Jaime Montes Salas por incumplir las medidas oficiales para la mitigación y control de riesgos para la salud por el COVID-19.

Esto por congregar ilegal e irresponsablemente a cientos de adultos mayores el pasado miércoles 25 de marzo en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán. Recordemos que hay evidencias de que se les entregó el apoyo económico de manera masiva.

En medios de comunicación se denunció la irresponsabilidad de las autoridades federales por entregar de esa forma a una población vulnerable en plena pandemia por el coronavirus. Hubo gran molestia ciudadana.

Los responsables de entregar este apoyo a los adultos mayores cometieron un error gravísimo, se aprovecharon de la necesidad de estas personas y los pusieron en riesgo. Esperemos que no haya consecuencias mayores o contagios.

Mario Zamora señaló que espera que la demanda sirva, no solo para que no repitan esta imprudencia, sino para que no se repita en ninguna otra parte del país.

Memoria política. “Todos los Gobiernos mueren por la exageración de su principio”: Aristóteles.