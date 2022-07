Alito Moreno busca ‘salvavidas’ en Edomex

La desbandada de priistas sonorenses prendió la alerta máxima en el CEN del PRI, el mismo día de ayer el presidente nacional Alejandro “Alito” Moreno hizo cambios en su equipo y destituyó a los dos secretarios claves: Ricardo Aguilar de Organización y Carlos Iriarte de Acción Electoral. Los movimientos tienen un solo objetivo: buscar alianza con Alfredo del Mazo y limpiarle el camino para que sea el mismo gobernador de Estado de México el que elija a su candidato a la sucesión. Es señal que Alito Moreno se siente solo y desesperado.

El gran sacrificado fue Ricardo Aguilar Castillo, que fue destituido de la Secretaría de Organización, lo que significa que lo bajaron de sus aspiraciones para la candidatura del PRI a gobernador del Estado de México. Aquí será interesante esperar cuál será su reacción.

También de un “plomazo” salió el secretario de Acción Electoral, Carlos Iriarte Mercado, uno de los grandes consentidos del equipo de Alito Moreno, pero ocupaban sacarlo de la jugada para confirmarle a Alfredo del Mazo que no les dará movilidad a las dos cuadros de Edomex.

Que quede claro, pensar que la salida de Ricardo Aguilar y Carlos Iriarte es para dejarlos libres para que busquen la candidatura es algo totalmente alejado de la realidad, ahí está el ejemplo de Carolina Viggiano, que fue la abanderada a la gubernatura en Hidalgo y siguió en la Secretaría General. Las cosas como son. Hay niveles y hay sacrificados.

El mensaje también se puede leer como un sacrificio de los más cercanos a Alito Moreno, que están colaborando con la causa, pero al mismo tiempo los borran de sus proyectos y aspiraciones de golpe.

Lo anterior podría pasar para los que ya se sienten en la lista de plurinominales o que buscarán la reelección, por ejemplo, en Sinaloa, Mario Zamora quiere repetir por el Senado y Paloma Sánchez ya siente en la bolsa la pluri, pero ayer quedó confirmado que nadie está seguro y hay sacrificados por la causa, léase mantener como sea a Alito Moreno en la dirigencia nacional.

A partir de hoy toman más fuerza los nombres de Ernesto Nemer, Lilia Herrera y Alejandra del Moral para convertirse en el candidato a la gubernatura de Estado de México, todo indica que la decisión estará en el escritorio de Alfredo del Mazo, el precio será respaldar a Alito Moreno para que continúe en la presidencia nacional del PRI.

No es un secreto que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el gobernador de Edomex, Alfredo del Mazo, no transitan o, mejor dicho, no se pueden ver ni en pintura. Al final, tiempos traen tiempos y con ello alianzas. ¿Aplicará para Sinaloa?

Muy atentos de la jugada de Alito Moreno de hacer cambios estratégicos en el Comité Ejecutivo Nacional, veremos si logra calmar las agitadas aguas en las que navega con los expresidentes nacionales y exgobernadores en su contra. Al tiempo.

DESTACADO. En el Congreso del Estado por unanimidad eligieron a Edna Liyian Aguilar Olguín como magistrada de Sala Regional Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Recordemos que esta fue propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya como parte de la terna que presentó. El mismo día de ayer, al concluir la sesión, rindió protesta de ley.

MEMORIA POLÍTICA. “El porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños”: Anatole France.