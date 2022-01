‘Complot’ contra la auditora

audima

En el Congreso de Sinaloa han intensificado las presiones a los diputados para adelantar la salida de la auditora Superior del Estado, Emma Félix Rivera. Todo indica que por ningún motivo dejarán que termine su periodo. La información que tenemos es que desde la Jucopo y cúpula de la bancada de Morena vendrían estas acciones.

Seguramente habrá muchas justificaciones y quizá algunas sean de peso, pero la realidad es que el fondo es político, en verdad no es que les importe la transparencia y vigilancia de las cuentas públicas, lo que buscan es tener el control de la ASE, lo mismo que ocurrió con la Fiscalía General del Estado.

En los próximos días se sentirá el trabajo de presión de los operadores de este tema. Veremos si la auditora Emma Félix aguanta el embate o termina cediendo. En la pasada legislatura también hubo el intento de destituirla, pero no lo lograron. Así que muy atentos porque parecer que hay un “complot” y definitivamente sería un retroceso que pierda la autonomía la ASE.

Destacado. Quien realiza un verdadero trabajo de campo es la secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, ya recorrió las zonas de cuarterías en la sindicatura de Villa Juárez en Navolato en donde detectaron condiciones de hacinamiento, lo que es factor para recrudecer la situación de violencia familiar.

Cabe señalar que la región de la sindicatura de Villa Juárez se encuentra en focos rojos por las denuncias de violencia intrafamiliar y especialmente contra niñas, adolescentes y mujeres. Recientemente ya hubo un lamentable hecho en el que asesinaron a una niña en dicha zona.

Teresa Guerra ha ido al encuentro con las mujeres de esta sindicatura y en los acercamientos reconoce que las principales solicitudes son la creación de guarderías, educación para menores que por la pandemia están en sus casas resguardados, lo que los pone en situación de riesgo porque sus padres trabajan.

Bien por la secretaria de las Mujeres que no se encierra en su oficina y sale al terreno a vivir en carne propia las necesidades del sector, no se esperaba menos de la luchadora social que siempre ha abanderado las causas de los más necesitados. La agenda de Tere Guerra está llena y es por las sinaloenses. Así que no la pierda de vista.

Revocación. El polémico diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, ya tiene una solución para el financiamiento de la revocación de mandato del presidente de la República, la propuesta es que se bajen los salarios los trabajadores del Instituto Electoral. Además, respaldó el plan de austeridad que presentó la Secretaría de Hacienda.

Ni tarde ni perezoso, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondió que él que hizo el plan de austeridad para la revocación, desconoce cómo funciona este instituto y lo descalificó. Lo que es una realidad es que la Secretaría de Hacienda no dará más recurso al órgano electoral.

Ayer lo dijimos muy claro, la revocación de mandato está en ´jaque mate´ porque el INE puso la bola en la cancha de Hacienda y la dependencia federal se va a lavar las manos, seguro unos y otros se culparán, viene una guerra de declaraciones y descalificaciones.

Agenda. El día de hoy y mañana el Ayuntamiento de Culiacán tendrá labores de descacharrización en la colonia Villa Bonita en el sur de la ciudad, el llamado a la ciudadanía para que saque todos esos objetos que generan el mosco transmisor del dengue. Así que es muy importante poner su granito de arena y tener limpios los patios.

Esta campaña toma mayor relevancia cuando la capital y todo el estado de Sinaloa se encuentran en focos rojos por los altos índices de casos de dengue.

Memoria Política. “Que hablen de uno es espantoso. Pero hay algo peor: que no hablen”: Óscar Wilde.