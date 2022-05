Cuitláhuac González reemplaza a Cuen

audima

La tarde de ayer se confirmó lo que estaba muy anunciado, el gobernador Rubén Rocha Moya destituyó a Héctor Melesio Cuen Ojeda de la Secretaría de Salud por no retirar las denuncias penales contra periodistas y comunicadores como lo había solicitado el mandatario estatal en una circular dirigida a todo su gabinete.

Al concluir el plazo de 48 horas, en un documento oficial anunciaron que Melesio Cuen no presentó desistimiento ni acreditó la legal conclusión de los procedimientos de los siguientes casos: expediente 43/2016 del juzgado Primero de Distrito del Estado de Sinaloa en contra de C. Luis Enrique Ramírez y del 797/2008 ante el juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán en contra de la C. María Teresa Guerra Ochoa.

Así que el gobernador Rubén Rocha Moya mostró que no le tiembla la mano para tomar las decisiones. Definitivamente la destitución de Melesio Cuen de Salud lleva mensaje para todo el gabinete y, de paso, a alcaldes y diputados. Lo señalamos en este espacio, había golpe en la mesa.

Por la tarde, el gobernador Rubén Rocha nombró y le tomó protesta a Cuitláhuac González Galindo como nuevo secretario de Salud de Sinaloa, una muy acertada decisión, porque el joven doctor tiene una gran trayectoria, lo respalda una carrera limpia y cuenta con todo el perfil para el cargo.

La respuesta de Melesio Cuen vendrá el día de hoy, seguramente solo se confirmará que se rompió la alianza, aunque ya había mandado mensajes, porque la bancada del PAS había estado votando todo en contra de Morena y del gobernador. Muy atentos porque Rubén Rocha tiene mano fuerte y ya lo demostró.

Sinaloa. Por unanimidad fue aprobado en Comisiones el dictamen de la Revocación de Mandato para el Poder Ejecutivo, iniciativa que envió el gobernador Rubén Rocha Moya al Congreso del Estado. Así que hoy le estarán dando primera lectura.

Sabemos que esta mañana tiene reunión la Jucopo, en donde podrían acordar dispensar la segunda lectura para su discusión y votación. Así darle trámite a la iniciativa del gobernador Rubén Rocha, que sería aprobada sin mayores contratiempos.

Por lo pronto, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación ya aprobaron el dictamen para reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa que representa un avance en la garantía de la democracia participativa.

Entre los detalles importantes, es que será el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa quien convoque a la revocación de mandato del gobernador a petición de los ciudadanos que deberá ser por lo menos un 10 por ciento de la lista nominal y de once municipios.

Asimismo, la revocación de mandato para el Ejecutivo estatal solamente se podrá solicitar en una ocasión y durante los tres meses a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

Entre los detalles están que será por votación libre, directa y secreta de los ciudadanos inscritos en el padrón nominal del estado el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria. Además, no deberá coincidir con elecciones federales o locales.

El punto anterior es importante, porque una revocación de mandato no podrá ser al mismo tiempo que una elección, así evitan que hagan campaña al mismo tiempo los candidatos y el gobernador en turno.

Otro punto para destacar es que para que el proceso de revocación de mandato sea válido y vinculante deberá tener una participación mínima del 40 por ciento del padrón electoral del estado.

Memoria Política. “Salen errados nuestros cálculos siempre que entran en ellos el temor o la esperanza”: Molière.