Culiacán, catorce horas sin luz

La que alguna vez fuera una empresa de clase mundial, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la actualidad se ha convertido de cuarta o quinta, muy lejos de dar un servicio medianamente eficiente.

El pasado domingo, tras una fuerte lluvia en Culiacán, se cortó el servicio de energía eléctrica desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. El problema se presentó en algunos sectores de la ciudad, principalmente en el oriente, en donde estuvieron catorce horas sin luz.

En las redes sociales le llovieron denuncias a la CFE. Señalaban que no restablecían el servicio de luz y que ya no recibían llamadas para hacer los reportes. Seguramente se saturaron y no estaban prevenidos para las fuertes lluvias de este fin de semana.

Lo que es una realidad es que la Comisión Federal de Electricidad está muy lejos de ser de clase mundial, como ha presumido. Al parecer su servicio cada día es peor, más caro, y su trato es abusivo e inaccesible.

Hace unos días comentábamos que la CFE decía que en Sinaloa no hace suficiente calor para tener una tarifa económica. Esto ante el punto de acuerdo que presentó el senador Mario Zamora en la Cámara Alta para gestionar la tarifa más baja para los hogares sinaloenses.

Así el criterio de la empresa que ha presumido ser de primera clase; ahora hasta el servicio es deficiente. Aquí lo más preocupante es que dará el servicio de internet en México. Difícil tarea, porque ni la energía eléctrica garantiza. Reprobados.

Destacado. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se mantiene entre los mandatarios mejor evaluados del país, reveló la última encuesta de Arias Consultores.

En el estudio, Quirino Ordaz aparece en el segundo lugar en aprobación por la ciudadanía con 56.3 por ciento. En primer lugar está el gobernador Mauricio Vila, de Yucatán, con 59.5 por ciento. También en el top cinco destacan los gobernadores Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, con 51.6 por ciento; Carlos Mendoza, de Baja California Sur, con 50 por ciento; y Omar Fayad, de Hidalgo, con 48.7 por ciento.

Los peores evaluados son los gobernadores Marco Antonio Mena, de Tlaxcala, con 5.4 por ciento; Cuitláhuac García, de Veracruz, con 7.1 por ciento; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, con 9.1 por ciento; Francisco Vega, de Baja California, con 10.3 por ciento; y Antonio Echeverría, de Nayarit, con 11 por ciento.

Así las cosas. Al parecer no se han movido mucho las posiciones de la encuesta de redes sociales. No se puede perder de vista que en estas plataformas es donde se crea la percepción en los tiempos modernos y en donde tienen mayor impacto los medios de comunicación. Pendientes.

Respaldo. En un verdadero orgullo se convirtió la navolatense Briseida Acosta, que ganó la medalla de oro en taekwondo en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú.

La atleta se preparó en Miami. Aquí es muy destacable que la misma Briseida Acosta reconoció que pudo prepararse en el extranjero gracias a los recursos que le dio el Ayuntamiento de Navolato. Entonces, podríamos decir que el presidente municipal Eliazar Gutiérrez también se cuelga una medalla por apoyar el deporte.

En lo deportivo, Briseida Acosta se convierte en una de las grandes esperanzas de medalla para los Juegos Olímpicos, y seguramente pondrá en alto el nombre de México. Estamos seguros de que seguirá contando con el apoyo del Gobierno de Navolato. Hace falta que las autoridades respalden el talento. Mientras unos alcaldes apoyan el deporte; otros mejor colocan topes, pelean con medios o ven por otros intereses.

Memoria política. «El autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector»: Joseph Conrad.