Día clave para agricultores sinaloenses

La manifestación de la comitiva de agricultores sinaloenses en la Cámara de Diputados ha tenido un gran impacto y un saldo positivo: el día de hoy a las 10:00 de la mañana se reunirán con el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado.

Más de mil 500 productores de Sinaloa asistieron a la Ciudad de México a exigir a los diputados federales más presupuesto para al campo en el PEF 2020, el grupo lo encabeza el dirigente de la CNC estatal, Faustino Hernández.

Nos comentan que la reunión la gestionó el gobernador Quirino Ordaz Coppel con el líder de los diputados morenistas, en donde se esperan buenas noticias. Cabe destacar que estarán presentes los diputados sinaloenses.

Hasta el momento se puede decir que los productores sinaloenses lograron una buena reacción, además de que hicieron sentir la fuerza y lo que significa Sinaloa para la agricultura del país.

Por cierto, la única presidenta municipal que asistió a la Ciudad de México a respaldar a los campesinos sinaloenses fue la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya. Nos comentan que acompañó a los productores de su municipio. En la comitiva iban integrantes de todas las organizaciones, sin partidos ni colores, con el único objetivo de un mejor presupuesto.

También participaron los productores privados. Quien estuvo muy activo fue el dirigente de Caades, Gustavo Rojo Plasencia, que se sumó a la comitiva sinaloense. Muy atentos de los acuerdos de la reunión de hoy.

Gestiones. Por cierto, el gobernador Quirino Ordaz Coppel estará el día de hoy en la Ciudad de México en una reunión clave con el coordinador general de Ganadería, David Monreal Ávila, para gestionar apoyo al presupuesto para este sector.

Además, Quirino Ordaz tendrá una reunión de primer nivel con el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, en donde tocará el tema de apoyo a la pesca del estado.

Y para cerrar la gira de trabajo por la capital del país, el mandatario sinaloense tiene una comida con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo; seguramente es de gran prioridad el encuentro.

En resumen, el gobernador Quirino Ordaz tendrá una muy importante agenda con los principales secretarios de estado y hombres claves del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alcaldes. En Mazatlán seguramente no hay carencias, no hay necesidades, todo es abundancia, por eso el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez, se “merece” una camioneta nueva de superlujo de más de un millón y medio de pesos, ¿por qué no?

Además, si el alcalde de Culiacán trae una Suburban de lujo y último modelo, ¿por qué el Químico Benítez debe andar en un “carrito”? La austeridad solamente aplica para el presidente López Obrador, los alcaldes se “cuecen” aparte.

En donde el alcalde de Mazatlán se está quedando abajo es en los viajes, porque apenas ha ido en varias ocasiones a la Ciudad de México; mientras el presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se fue varios días a una “exhaustiva” gira a Estados Unidos.

Los alcaldes de Morena de Culiacán y Mazatlán, sin duda, ya deben tener asegurados los aguinaldos de sus trabajadores, así que relax, no hay de qué preocuparse.

Veremos en diciembre qué tal.

Estado. Quien debe ubicarse un poco más es el secretario de Pesca, Sergio Torres Félix, porque son varias voces las que comentan que se le ha subido. Otro ingrediente es que para cierre de año pueden darse ajustes. Seguramente habrá evaluación.

Memoria política. “El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído”: Concepción Arenal.