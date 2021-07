Diputados de Morena “gabinateables”

Los morenistas y sus candidatos ganadores en la pasada elección asistieron la semana pasada al festejo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México por los tres años de la victoria del presidente López Obrador. En el presídium estuvo el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desde ya se encuentra en la primera línea del partido.

Por cierto, en Sinaloa hay una gran expectativa en la conformación del próximo gabinete estatal, del cual hay que aclarar que todavía no hay nada definido, los nombres de los perfiles todavía estarían en análisis. El único que tiene listo el traje para tomar protesta es el mismo gobernador electo, Rubén Rocha Moya.

Hemos recibido comentarios de fuentes de primer nivel que no dejemos de lado a Isabel “Chabelo” Ibarra Valdivia, quien ha sido el líder del grupo de asesores de Rubén Rocha, así que no habría que buscarle mucho porque el cargo lo tendría merecido y con talento de sobra. Además, cuenta con total confianza y una gran trayectoria.

Para llegar al primero de noviembre, se tiene que ver el primero de octubre, así que antes de la toma de protesta de Rubén Rocha, llegarán al Congreso del Estado una nueva legislatura, que nos adelantan podrían dar muchos funcionarios de primer nivel y habría oportunidad para los legisladores suplentes.

En un primer escenario todos los caminos pintan para que el diputado electo Feliciano Castro sea el próximo coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado y presida la Junta de Coordinación Política, es un hombre de confianza de Rocha y sería su gran operador.

En segundo escenario y con un golpe de timón que lo jalara al gabinete estatal, entraría su suplente Juan de Dios Gámez, un joven de izquierda y de gran talento, muy cercano a Rubén Rocha. Entonces, los caminos apuntarían hacia el diputado electo Ambrocio Chávez para coordinar la bancada, también de absoluta confianza del próximo gobernador.

Siguiendo esta tendencia de diputados con grandes posibilidades de sumarse al gabinete está Marco Zazueta que tiene experiencia en Finanzas y Auditorías, dejando en la próxima curul a su suplente, otro joven muy capaz, Omar López Campos que ha sido el secretario particular de Rocha durante la campaña y en anteriores cargos.

Otra fuerte aspirante a integrar el gabinete es la diputada del distrito 22, Flor Emilia Guerra, es un perfil que seguro tomará en cuenta Rubén Rocha para tener en su equipo por la confianza. La suplente es Rita Fierro Reyes, una morenista de trayectoria y que trabajó muy coordinada.

El otro diputado electo con altas posibilidades de que jalen para integrar el gabinete estatal es Serapio Vargas, principalmente por su cercanía al sector agrícola y es de los asesores de Rocha en este tema. El suplente es otro joven que integra el equipo más cercano de campaña de Rocha, se trata de Rodolfo Valenzuela.

Así que muy atentos a las señales que mande el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, porque esto apenas inicia y nadie puede asegurar que tiene asegurado un cargo. Lo único seguro es que el próximo gabinete será plural y con sinaloenses muy capaces.

Destacado. En un video acompañado de su familia, el excandidato a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, dio un mensaje de agradecimiento a quienes lo apoyaron y le envió las mejores vibras a Rubén Rocha a quien le dice que cuenta con él en ese propósito de hacer que Sinaloa cada vez le vaya mejor a todos. Buen mensaje de altura política.

Sinaloa. Varias voces de priistas locales nos han señalado que no tendrán una verdadera representación en la próxima legislatura federal, afirman que la mazatleca Paloma Sánchez no tiene arraigo y temen que no conozca las necesidades y urgencias de los diferentes sectores de la entidad.

Memoria Política. “Los deseos del joven muestran las futuras virtudes del hombre”: Cicerón.

