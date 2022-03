El PAS pierde su gran bastión

audima

El Partido Sinaloense estaría perdiendo su gran bastión político, Cosalá. Decimos esto porque el pasado sábado la presidenta municipal, Carla Úrsula Corrales, anunció su renuncia al PAS, así que no solo perderán representación, también poder político. Seguro se viene una fuerte confrontación.

Carla Corrales ganó la presidencia de Cosalá en alianza con Morena, pero su militancia y candidatura eran del PAS; además, no es cualquier municipio, es el más representativo de este partido. Así que es un verdadero balde de agua fría el que le cayó a la dirigencia que encabeza Víctor Corrales Burgueño. Para muchos, inimaginable.

El sábado, en rueda de prensa, la alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales, anunciaba que su ciclo con el PAS había terminado, que desde el inicio de su administración se hizo a la orilla porque ya no le gustó y no está de acuerdo con la política que está haciendo el partido. Así que tomó la decisión de presentar su renuncia.

Por cierto, Carla Corrales dio un adelanto de su posible futuro político al reconocer que le agrada Morena y, si la invitan, sí participará porque ha visto cómo han ayudado a su gente. Más claro ni el agua, la alcaldesa de Cosalá no quiso seguir el paso de su líder, que ha enfrentado al gobernador del estado, y mejor decidió dar un paso al lado y dejar abierta la puerta con Morena.

No hay duda, hay militantes que no están de acuerdo con las señales que ha mandado su partido en contra del Gobierno del Estado. Primero, ese golpeteo del secretario de Salud en contra del gobernador; y segundo, las diferencias en el Congreso. No descarte que algún diputado se cambie del PAS a Morena y, de paso, pierdan la presidencia de la Mesa Directiva. Así que, muy atentos.

Destacado. Vaya polémica que se levantó con la carta del padre Miguel Soto en la que dejaba entrever que fueron excomulgados de la Iglesia católica los diputados locales que votaron a favor del aborto. En la bancada de Morena tomaron esta noticia sin preocupación, al contrario, la replicaron en redes y afirmaron que no tienen problema con la medida.

Mientras que en el PRI sí sacudió a más de un diputado, que seguro no durmió ese día. Nos dicen que hubo un rápido cabildeo para que la diócesis de Culiacán saliera a bajarle el tono y diluir el tema, que empezaba a crecer como una bola de nieve. Hasta el sábado, parecía que habían nulificado la carta del padre Miguel Soto.

El domingo cambió la historia, cuando el obispo de la diócesis de Culiacán, Jonás Guerrero, en una entrevista relámpago con un medio en Los Mochis, respaldó la postura de la carta del padre Miguel. Así que se confirma, habemus diputados excomulgados.

Casi por nada, la pasada legislatura congeló esta iniciativa, se evitaron el costo político que representa tener en contra a la Iglesia católica y perder el voto del sector conservador. Podría ser injusta la medida desde el punto de vista de algunos diputados que dicen que estaban acatando una orden de la Suprema Corte.

Por lo pronto, perdieron el respaldo del clero. Uno de los sitios religiosos en Facebook subió la foto y nombre de todos los que llaman diputados abortistas y los que habrían sido excomulgados. No sabemos qué representan estas medidas en contra de los legisladores católicos o qué repercusiones tiene, pero es un evidente señalamiento público.

Al parecer, la jugada le salió a la bancada del PAS, que se abstuvieron de votar, junto al diputado sin partido Adolfo Beltrán, que por un supuesto tecnicismo decidieron no estar a favor. No quedan ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Hay versiones de que tuvieron un acercamiento con el obispo previo a la votación, pero nada confirmado.

Memoria política. “En materia de gobierno, todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejorar”: Sir Francis Bacon.