El alcalde más rechazado de la historia

En el festejo del Día del Policía, los agentes municipales dejan plantado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Muy merecida muestra de rechazo ante el vergonzoso aumento salarial y la advertencia incluida de despido a los que se quejen y hagan grilla.

Los policías no acudieron al evento. En la fiesta que organizó el Ayuntamiento de Culiacán quedaron mesas completas vacías y fue mínima la asistencia. La cara del presidente municipal se veía desencajada y molesta.

¿Cómo no iban a rechazarlo y dejarlo plantado los policías municipales ante el penoso aumento de 2.6 por ciento al salario? Además que les quitó el bono de puntualidad y, de paso, les envió una “advertencia” de despido.

También se ha denunciado en la corporación que las patrullas están en pésimo estado, les dan muy poca gasolina y falta equipo. Muy malas condiciones para los encargados de seguridad.

Nadie puede negar que si alguien tiene merecido un buen aumento son los agentes de seguridad pública por el riesgo de su trabajo y porque tienen la responsabilidad de proteger a los culiacanenses.

Nos comentan que nunca habían tenido tan mal trato y tan bajo aumento salarial como en la actual administración, encabezada por Jesús Estrada Ferreiro. No cabe duda, la reversa también es cambio.

No sabemos si es el peor presidente municipal de la historia, eso se sabrá en algunos años más, pero se perfila para ser el alcalde más rechazado de todos los tiempos. En menos de un año de Gobierno Estrada Ferreiro sigue abriendo frentes.

Para muestra podrían preguntarles a los policías municipales, comerciantes de Bacurimí, integrantes de la Oficina del Pueblo, pepenadores del basurón, vendedores ambulantes, grupos militantes de Morena y PT, vecinos de la colonia Bicentenario, afectados por la deficiente recolección de basura, baches y falta de alumbrado público, por mencionar a los que han protestado de manera pública. Pendientes, que faltan varios años.

Sinaloa. El pasado sábado inició el registro de aspirantes para la dirigencia estatal del PAN. Ese día acudió la primera planilla, encabezada por Juan Carlos Estrada Vega, que logró las mil firmas de militantes para avalar la candidatura y contender en el proceso interno. Entre las personalidades que lo acompañaron estuvieron Zenén Xóchihua y Luis Roberto Loaiza. Hasta el cierre de esta columna no se había reportado que se registrara otra planilla; aunque se sabe que podría haber más candidatos, así que pendientes.

Redes. El pasado sábado se realizó en el Parque Temático de Culiacán el primer Encuentro de Tendencias Digitales en el estado de Sinaloa. Sin duda, un evento de gran coyuntura e interés en la actualidad. Desafortunadamente no tuvo buena difusión, hubo poca información y los encargados de llegar a todos los ciudadanos simplemente no conectaron. En el evento estuvieron de expositores personajes de nivel nacional e internacional como son los expertos y encargados de las plataformas digitales de Google, Facebook, Twitter y Microsoft.

El evento fue titulado Diginnova, y entre las ponencias destacó la de seguridad y buenas prácticas en Twitter. De las autoridades estuvo presente el secretario de Innovación de Sinaloa, José de Jesús Gálvez quien irónicamente no cuenta con cuentas en redes sociales, por lo menos no que sean públicas. No predican con el ejemplo definitivamente.

Es una verdadera lástima que el auditorio haya estado a media capacidad en un evento tan importante y con figuras de tan alto nivel, la mayoría de los asistentes fueron trabajadores de Gobierno del Estado y la invitación fue para los “cuates”. Se pudo aprovechar un lugar con gran capacidad para darle relevancia, pudieron generar buena nota con información positiva y de interés, pero prefieren cerrarse, hacer reuniones que suman y el resultado es que no generan tendencia. Reprobados.

Memoria política. “Puedes ser invencible si nunca emprendes combate de cuyo regreso no estés seguro y sólo cuando sepas que está en tu mano la victoria”: Epicteto de Frigia.