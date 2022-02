Elba Esther Gordillo, triunfó el amor

audima

La siempre muy polémica exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, se casó por todas las leyes con su abogado Luis Antonio Lagunas el pasado sábado en Oaxaca.

La boda se celebró en el exclusivo Jardín Etnobotánico ubicado en el exconvento de Santo Domingo en Oaxaca. A pesar de las amenazas de boicot todo se llevó sin mayores complicaciones, hasta ya concluido el evento irrumpieron maestros de la CNTE.

Entre los presentes destaca el sinaloense Fernando González, yerno y presidente de las Redes Sociales Progresistas, que no alcanzaron registro como partido en las pasadas elecciones. Se le vio conviviendo y bailando con Elba Esther Gordillo durante la fiesta.

Sin duda, los maestros de la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación que han sido los principales rivales de Elba Esther no pudieron cumplir sus amenazas de impedir la boda, ya que lo tomaron como una doble ofensa, primero por la impunidad y segundo porque se casó en Oaxaca donde tiene su poder la CNTE.

La boda religiosa cumplió con todos los protocolos, Elba Esther Gordillo lució un elegante vestido blanco, el primer baile de marido y mujer circuló por las redes sociales con la música de fondo de Barry White con la canción You are the first, the last, my everything, seguramente con mucho mensaje.

Hablando de los mensajes, previo a la boda Elba Esther Gordillo subió un video para dar las gracias, dijo que se sentía plenamente feliz y que la vida ha sido generosa. Sin duda, que la vida de la maestra Elba Esther ha sido muy generosa sobre todo con el dinero y lujos.

Por cierto, el menú de la cena fue muy exótico con burrata de quesillo de higos, arúgula, pistache y reducción de balsámico: hubo ceviche de pescado con sorbete de mezcal y chip de mango. El plato fuerte fue lechón al horno estilo Tehuantepec. El postre bomba de chocolate y leche planchada con chicozapote.

Así que la burla fue completa, la exlíder del SNTE, Elba Esther Gordillo, no solo evadió a la justicia, sino que ahora disfruta sin pudor su elegante estilo de vida que tanto fue criticado y que la llevó hasta prisión. Se viven otros tiempos políticos sin precedentes, seguramente para muchos maestros triunfó la impunidad, pero la realidad es que el sábado también triunfó el amor.

Muy atentos a las reacciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se siente traicionada por el gobierno federal y quien fue su eterno aliado Andrés Manuel López Obrador. Otro frente está abierto. La historia de Elba Esther Gordillo cumple el dicho popular de que de la política no te retiras, te retiran.

Sinaloa. El pasado viernes autoridades estatales y de salud decidieron posponer por una semana más la decisión de si realizarán o cancelan el Carnaval de Mazatlán, van a esperar el cambio de color del semáforo epidemiológico que se encuentra en naranja.

El Carnaval de Mazatlán deja una derrama económica de alrededor de 500 millones de pesos, así que es un tanque de oxígeno para la economía de todos los sectores, no solo del turismo.

Lo que espera el gobierno es que haya una notable reducción de casos de covid-19 y el semáforo cambie a verde, todo indica que así será, de tal manera que podemos adelantar que sí habrá carnaval en Mazatlán.

Memoria Política. “No hay viento favorable para el que no sabe dónde va”: Séneca.