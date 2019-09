Feminicidio enluta a Sinaloa

El domingo amaneció de luto Culiacán y todo Sinaloa, son de esas noticas difíciles de digerir: asesinaron a balazos a una joven de 19 años que tenía cuatro meses de embarazo. Cualquiera pensaría que la violencia tocó fondo.

Según los reportes policiales, su expareja, que tenía orden de restricción, llegó por la madrugada del domingo al domicilio de la muchacha y le arrebató la vida a sangre fría. Mató de nueve balazos a Diana en Bacurimí.

Los disparos retumbaron hasta despertar a los vecinos. Hubo denuncias en redes sociales. Pensaron que había una balacera. El reporte era de una persona herida por arma de fuego. El saldo fue de otra familia que se enluta y los feminicidios que no paran.

Aquella joven que alguna vez soñó con tener en sus brazos a su hijo, esa vida se apagó, la asesinaron. La sociedad debería estar consternada, indignada y exigiendo justicia, no puede ser una cifra más.

Es tiempo de que las autoridades den la cara. Urge que los organismos de defensa de las mujeres dejen de ser comparsa. Es hora que se pongan a hacer su trabajo y, como dijo alguna vez Alejandro Martí, «si no pueden, que renuncien».

Congreso. Los diputados locales de Morena dieron su primer informe legislativo. Mostraron como su principal logro ser un poder independiente del Ejecutivo y haber trabajado por los sectores sociales.

El evento estuvo lleno de mensajes, registró una gran convocatoria, mostraron que tienen el control del Congreso de Sinaloa y que hay una verdadera división de poderes.

Durante la presentación de la bancada fue notorio el abucheo para la diputada Victoria Sánchez. Nos comentan que por esta razón salió del evento. Cabe destacar que Fernando Mascareño fue destituido del grupo parlamentario, y quien se llevó las ovaciones fue Marco Antonio Zazueta.

La coordinadora de la bancada de Morena, Graciela Domínguez, demostró que sabe tomar decisiones. Seguramente hizo ajustes y durante el evento se vio que logró tener el liderazgo de los diputados morenistas. Veremos cómo viene el próximo periodo legislativo.

Entre otros comentarios que sonaron fuerte en las filas de Morena es que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, fue abucheado y se ganó la rechifla. No es para menos. Debe ser vergonzoso tener un presidente municipal de ese nivel.

Para lo que viene del próximo año legislativo es que todo indica que el PRI no presidirá la Mesa Directiva, así que empiecen a hacer sus apuestas, pero la brújula apunta al diputado del PRD Édgar González. Se ve difícil, pero no imposible. Al tiempo.

Evento. Quien tuvo un buen informe legislativo fue el diputado Jesús Kechu Ramírez. Tuvo casa llena en el auditorio del Jardín Botánico, en donde anunció nuevos proyectos para impulsar a los sinaloenses. Además, se comprometió a trabajar fuerte en el segundo periodo legislativo. Estuvieron el presidente del PRI Sinaloa, Jesús Valdés, y sus compañeros de bancada.

Sinaloa. El secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla García, encabezó las jornadas de limpieza de las playas de Mazatlán, en donde participaron más de 1500 personas. Esto durante el Día Internacional de la Limpieza de Playas, en donde contribuyeron para que la basura llegara al mar.

También estuvo activo en este tema del secretario de Pesca, Sergio Torres Félix, quien colocó botes de basura en los campos pesqueros del estado y contribuyó en hacer conciencia para no contaminar las bahías. Así que anduvieron muy activos Carlos Gandarilla y Sergio Torres, quienes no desperdician ningún día para estar trabajando y recorrer el estado. Muy atentos, porque no descansan ni los domingos.

Memoria política. «Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano»: Confucio.