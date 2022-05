Fiscal aclara anuncio de la Mañanera

audima

A primera hora de ayer, en la conferencia Mañanera, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, anunciaba que ya habían sido identificados los responsables del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.

Al mediodía, la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, aclaraba que pese a lo anunciado en la Mañanera, todavía no se han concluido las investigaciones en el esclarecimiento de los hechos. Así que hasta el momento no cuentan con datos de prueba para afirmar la responsabilidad penal de personas.

Lo que sí tienen en la Fiscalía del Estado, son líneas de investigación que se están explorando de manera profesional y objetiva en las cuales se han tenido avances importantes, las mantienen con sigilo por la reserva legal y para asegurar el éxito de la indagatoria.

Lo positivo del comunicado de la Fiscalía General del Estado es que reiteraron el compromiso de esclarecer el asesinato del periodista sinaloense. Además, de darle mayor celeridad y hacer una buena investigación.

Ojalá haya más coordinación y mejor comunicación entre las dos instituciones, porque las declaraciones contrarias no dan certidumbre. Deben saber que tienen enfrente una gran responsabilidad y es un reto mayúsculo la investigación del crimen del compañero periodista Luis Enrique Ramírez. Muy atentos.

Sinaloa. El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, debutó en el nuevo cargo con la buena noticia que el día de hoy se pagarán las 400 plazas para personal precario de la dependencia, por cierto, serán retroactivas a la primera quincena de enero, y en un segundo paquete se otorgarán otras 100 plazas adicionales para el mes de junio.

Llegando al puesto se estrena con una noticia positiva, lo cual habla del respaldo y cercanía con el gobernador Rubén Rocha, que ayer estuvieron reunidos con dirigentes sindicales del sector Salud, para acordar el pago de las plazas y revisar todos los expedientes.

Al final serán un total de 500 nuevas plazas de base en la Secretaría de Salud y pagarán el retroactivo, un compromiso que había hecho el gobernador. Así que será hasta hoy cuando se concrete, es el nuevo funcionario Cuitláhuac González quien se colgará esta medalla.

Por cierto, en la trayectoria del nuevo secretario de Salud, destaca que es médico especialista en oncología por el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste. Gran parte de su desarrollo profesional fue en el hospital del Issste y en el Civil de Culiacán.

Asimismo, entre sus reconocimientos, recibió el Premio Nacional de Investigación del Issste en la categoría de Médicos Residentes en noviembre de 2014. También realizó la Especialización en Cirugía Oncoplástica y Reconstructiva de Mama por el Hospital Universitario de la Coruña, España. Tiene Certificado de Cirugía Laparoscópica Avanzada realizado en Strasburg, Francia y Certificado de Cirugía Laparoscópica Colorectal en Sao Pablo, Brasil. Sin duda, una gran preparación y trayectoria.

Agenda. Hasta la sesión del próximo martes 17 de mayo se discutirá y votará el dictamen de la revocación de mandato para el titular del Poder Ejecutivo en Sinaloa. Ayer solamente se dio primera lectura y al final no hubo acuerdo para darle trámite ese mismo día.

Memoria Política. “Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas”: Tácito.