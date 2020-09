Harían historia con recorte a Educación

Hasta en un 83.9 por ciento serían los recortes a programas federales de Educación en Sinaloa, así que en este sector no pinta nada bien el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

De los nueve programas federales en Educación en el estado, cinco tendrían un recorte del 100 por ciento. Este año, el presupuesto fue de 326 millones 834 mil 482 pesos y para el próximo se proyecta de apenas 52 millones 529 mil 814 pesos.

Ojalá todos los diputados federales que representan a los sinaloenses salgan a defender el futuro de los más de 500 mil estudiantes de educación básica, porque podrían recibir uno de los peores presupuestos de la historia.

Los programas que se quedarían sin presupuesto son: Escuelas de Tiempo Completo, Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, Para el Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica y de Convivencia Escolar.

Cabe destacar que el programa de Escuelas de Tiempo Completo este año tuvo un presupuesto de 242 millones 575 mil 555 pesos, mientras que el de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica tiene 4 millones 055 mil 557 pesos y el Nacional de Convivencia Escolar, 9 millones 364 mil 478 pesos.

Otros programas de gran sentido social que borrarían son: el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, que este año tuvo presupuesto de un millón 685 mil 533 pesos y el de Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, con 12 millones 345 mil 105 pesos.

Eso no es todo, el importante programa para el Desarrollo Profesional Docente tendrá un recorte del 50 por ciento, pasará de 2 millones 022 mil 668 pesos a un millón 011 mil 334 pesos.

Asimismo, el programa nacional de Inglés tiene un “tijerazo” de 11.1 por ciento, pasando de 37 millones 738 mil 458 pesos a 33 millones 998 mil 611 pesos. Mientras que en Expansión de la Educación Inicial tendrá una baja del 3.1 por ciento, quedaría con 15 millones 624 mil 700 pesos.

El único programa que quedaría con el mismo presupuesto es el de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, con un millón 895 mil 169 pesos. En total, de más de 274 millones sería el recorte para la Educación en Sinaloa.

El escenario es alarmante, por no decir catastrófico. Es hora de que los legisladores respondan a los ciudadanos que les dieron la confianza, está en sus manos el futuro de miles de estudiantes. Muy atentos, porque el próximo año hay elecciones.

Promesas. En noviembre de 2019, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se comprometió a que el Programa Escuela de Tiempo Completo no desapareciera en Sinaloa. En esa ocasión garantizó un presupuesto de 300 millones de pesos.

Recordemos que el titular de Educación nacional estuvo en Culiacán en un encuentro en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Al final, para el 2020 sí cumplió, se mantuvo el importante programa federal.

El panorama es diferente para el 2021, todo indica que Escuela de Tiempo Completo va a desaparecer en Sinaloa, posiblemente por eso no ha visitado el estado el titular de la SEP, para no hacer compromisos.

Otra lectura podría ser que, por la pandemia, las clases a distancia se extenderían para todo el ciclo escolar y ven inviable este programa; este sería un escenario muy negativo y no tan probable.

Lo que es una realidad es que tampoco hay un programa innovador para resolver el problema de educación a distancia por la pandemia, no se ve cómo los estudiantes puedan tener más comunicación y cercanía con sus maestros, no se han dotado de tecnología y no hay acceso a internet. En el actual Gobierno, la Educación no es prioridad.

Memoria política. “No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados”: Adam Smith.