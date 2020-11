Innovador informe de Quirino Ordaz

El gobernador Quirino Ordaz Coppel presentó su cuarto informe de manera virtual en un formato muy innovador y ágil. Además, en una videoconferencia platicó con ciudadanos, quienes realizaron preguntas y ahí aprovechó para dar las cifras y resultados de su gestión.

Asimismo, el mandatario afirmó que, a pesar de las limitaciones presupuestales, no hay obstáculo que no se pueda superar, por lo que siempre ven “el cómo sí” y mirando hacia adelante. “Nadie hará por nosotros, los sinaloenses, lo que los sinaloenses no hagamos por nosotros mismos”.

En el tema del COVID-19, aseguró que es su prioridad, y por eso se canalizó la inversión más alta que ha habido en materia de salud, de tal manera que ahora se tienen mil 420 camas para atender estos casos, junto con IMSS, Issste e Insabi.

En educación, adelantó que ya se derrumbó la última escuela de lámina y cartón que tenía Sinaloa. Han rehabilitado más de mil 600 escuelas en lo que va de la Administración, dándole a los estudiantes los medios, las herramientas y la dignidad para poder estudiar.

En obra pública, comentó que han dispersado este año más de mil 500 millones de pesos, lo cual es ayudar a los negocios sinaloenses; la clave ha sido pagar a los contratistas y a los proveedores de servicios.

Uno de los grandes pilares de su Gobierno ha sido el trabajo de su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, en el DIF Sinaloa, en donde sobresale la creación del CREE, el cual tuvo una inversión de más de 80 millones en equipamiento y ahora se cuenta con un tanque terapéutico de nivel internacional.

Aquí, la titular del DIF estatal, Rosy Fuentes, explicó que en este tema han crecido en la atención con un récord de más de 3 millones 700 mil sesiones de terapia. Otra de las grandes obras que señala es la construcción del Centro de Atención al Autismo en Sinaloa.

Quirino Ordaz cerró agradeciendo el apoyo, respaldo y por seguir siempre poniendo a Sinaloa en alto. Además, convocó a seguir con ese ritmo, con esa intensidad para poner a Sinaloa en el lugar que siempre se merece: como un ejemplo a nivel nacional.

No desaprovechó la oportunidad para agradecerle al presidente López Obrador por el apoyo para concretar obras de infraestructura para el estado. Es claro que han hecho buena química y que es muy buena la relación; definitivamente, hay excelente comunicación.

Relevo. Como adelantamos el pasado lunes, la opción más viable para el relevo de Carlos Gandarilla en la Secretaría de Desarrollo Sustentable era Rosa Isabel Mendoza, por su trayectoria y experiencia; ayer se confirmó, y el gobernador le tomó protesta en el cargo.

Sin duda, es una acertada decisión y un gran mensaje, porque le da la oportunidad a una joven de estar en el máximo cargo de su área y suma una mujer más a su gabinete, lo cual es muy buena señal de respaldo y respeto.

Quirino Ordaz está dando el ejemplo de que no es necesario que por ley sea obligatoria una cuota de género para darles un lugar y oportunidades a las mujeres en las secretarías de estado. Por lo pronto, llega Isabel Mendoza a Sedesu; seguro le dará seguimiento y sacará los pendientes en materia de medio ambiente.

Culiacán. Una reunión que levantó muchas reacciones fue la que sostuvieron el diputado del PRI Faustino Hernández y el empresario Eduardo Barrantes, dos aspirantes a la presidencia municipal de Culiacán.

No sabemos si habrá alianza o algún tipo de acercamiento, pero lo que es una realidad es que los dos se perfilan para aparecer en las boletas en la elección del próximo año; así que, no los pierda de vista.

Memoria política. “No trato de describir el futuro. Trato de prevenirlo”: Ray Bradbury.