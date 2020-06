La 4T se endeuda, y el PRI exige cuentas claras

No anduvieron con medias tintas en el PRI para exigirle al Gobierno del presidente López Obrador que aclare y dé a conocer las razones que lo llevaron a contraer deuda por mil millones de dólares con el Banco Mundial; además, que informe cuál será el destino de dichos recursos. Lamentaron que, pudiendo optar por cancelar sus obras faraónicas, como el Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía, decidieron comprometer el futuro del país.

El CEN del PRI señaló que el préstamo supuestamente es para enfrentar la crisis por la pandemia de coronavirus y fue solicitado el 19 de mayo del 2020 ante el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial y aprobado el pasado 31 de mayo.

Sin duda, hubiera estado bien que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hubiera firmado dicha exigencia, pero prefirió hacerlo por la vía institucional con el partido, seguramente para evitar golpeteo político.

Todo esto viene luego de que ayer se confirmara que el Banco Mundial aprobó un préstamo para México por mil millones de dólares. Así que ya es oficial, se derrumba otro de los discursos de la 4T, el de que en dos años no habían endeudado el país.

Recodemos que una de sus banderas para criticar a pasadas Administraciones y justificar que no hay crecimiento económico durante este Gobierno era que no había endeudamiento y no habían pedido prestado.

En su defensa, la Secretaría de Hacienda justificó que este monto está dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión. También señalaron que este préstamo no será para hacer frente a la pandemia por COVID-19.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, vaticinó que el 6 de junio de 2021, millones de mexicanos votarán por un cambio para integrar una nueva mayoría en el Cámara de Diputados, a fin de que reconduzca la política económica por la incompetencia y el autoritarismo del presidente López Obrador.

Además, el panista agregó que el país pareciera no tener rumbo y se está ante una crisis sanitaria, económica e incluso de seguridad, mientras que el Gobierno continúa con sus malas decisiones, lo que complica más la situación.

Seguramente esta noticia traerá muchas más reacciones durante los próximos días. Al parecer a la 4T ya no le está alcanzando el dinero para financiar su padrón social y, definitivamente, esa es su prioridad de cara al 2021. Muy atentos.

Agro. El pasado sábado, productores agrícolas de Sinaloa, el líder de la CNC en el estado, diputados federales y 40 representantes de bodegas acopiadoras realizaron una reunión de trabajo virtual para analizar el problema de la comercialización de la cosecha de maíz.

El diputado federal sinaloense Alfredo Villegas estuvo encabezando el encuentro, en el que acordaron realizar una reunión urgente con los titulares de Sader y Segalmex para exigir cumplimiento del acuerdo de garantía de precio mínimo.

Así como solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que citen a los titulares de Sader y Segalmex para que expliquen cómo cumplirán el compromiso. También acordaron mantener comunicación permanente con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y solicitarle que siga encabezando las gestiones.

Nos adelantan que esta semana podría haber buenas noticias en este tema. Lo que es una realidad, es que los productores de maíz necesitan que les garanticen el precio por tonelada y que les cumplan el acuerdo.

Memoria política. “La mía no es una vocación, es una misión”: Ryszard Kapuscinski.