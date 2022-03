La UAS, en riesgo de embargo; el PAS se desmantela

audima

¡Un tema que voló alto!, así calificó el gobernador Rubén Rocha Moya durante su conferencia semanera la situación por la que pasa la Universidad Autónoma de Sinaloa, que recibió dos requerimientos del SAT por deudas fiscales de 2 mil millones de pesos de las auditorías del 2015 y 2016.

Con este panorama, la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra en riesgo de embargo, por lo que Rocha Moya afirmó que quiere apoyar a la UAS y llamó al rector Jesús Madueña a buscar una salida. De hecho, este problema ya lo vio con el mismo presidente López Obrador durante su última visita a Mazatlán.

Rubén Rocha fue contundente con la solución: la UAS tiene que buscar mecanismos para pagar, el rector debe hacer un convenio y obviamente ya no pueden seguir incrementando su deuda. Además, el gobernador dijo estar en la disposición de pedir autorización al Congreso para poder ayudar.

De pasada, Rocha señaló que es una irresponsabilidad de quien dirigía la UAS, en ese tiempo era el rector Juan Eulogio Guerra Liera, quien no enteró de las retenciones y que malamente usaban en el flujo, posiblemente porque tenían insuficiencia de recursos.

Muy atentos porque el rector de la UAS, Jesús Madueña, está entre la espada y la pared o mejor dicho, entre el embargo o firmar un acuerdo para pagar la millonaria deuda que heredó. Los malpensados le pondrán el toque político y dirán que las casualidades no existen, así que saque sus conclusiones. ¿Será que el poder es para usarse?

Destacado. Hablando de casualidades, el día de ayer renunció al PAS otra presidenta municipal, ahora fue Claudia Valdez Aguilar, de Rosario, quien se deslinda del Partido Sinaloense y anunció que será institucional con el proyecto que encabeza el gobernador Rubén Rocha.

Recordemos que el pasado sábado también renunció al PAS la alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales, dos días después llega la noticia de que la presidenta de Rosario, Claudia Valdez, también tomó la decisión de dejar este partido. Cero y van dos, pero nos dicen que todavía faltan más, no descarte alguna diputada.

Esto definitivamente representa un golpe a la fuerza del partido sinaloense y una perdida en la representación. Todo indica que se empieza a desmantelar porque hay militantes que no están de acuerdo en la línea de pelea contra el gobernador Rubén Rocha y mejor deciden hacerse a un lado.

Definitivamente son tiempos de reacomodos en los grupos políticos y de nuevas alianzas. Si continúa este ritmo, el PAS quedará totalmente desarticulado. Actualmente son la segunda fuerza política del estado, con una bancada de ocho diputados locales, pero han perdido representación en los municipios, ya no tienen las alcaldías de Cosalá y Rosario.

En política no hay coincidencias ni casualidades y es evidente que el gobernador Rubén Rocha no está bien con Héctor Melesio Cuen. Creemos que la gota que derramó el vaso fueron las declaraciones y malos deseos del secretario de Salud en torno al Carnaval de Mazatlán. Simplemente fueron imperdonables. No descarte cambios en el gabinete.

Culiacán. El día de ayer llegó al Congreso del Estado la demanda de juicio político al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Organizaciones ciudadanas interpusieron este recurso de manera formal. El encargado de atenderlos fue el presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena, Feliciano Castro.

Por el momento, los diputados no ven procedente esta demanda de juicio político en contra de Estrada Ferreiro, pero ahí está en el Congreso y no descarte que en algún momento tome fuerza y de casualidad empiece a avanzar. Al tiempo.

Memoria política. “El fin justifica los medios”: Nicolás Maquiavelo.