Aunque está impugnada por el Senado de la República y es muy posible que no prospere la propuesta del INE de paridad de género para que haya siete candidatas a gobernadoras por partido, parece que motivó y encendió los ánimos en las mujeres.

Las políticas que ya dijeron que quieren ser la primera gobernadora de Sinaloa son la senadora de Morena, Imelda Castro; la diputada del PRI Gloria Himelda Félix; y la directora del Registro Público, Rosa Elena Millán. Las tres hicieron públicas sus aspiraciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin duda, las tres tienen la trayectoria y la capacidad para aspirar al cargo político más importante en el estado, son mujeres con amplia experiencia, que han sido buenas diputadas y han tenido diferentes puestos en la función pública.

En el caso de Gloria Himelda Félix ya fue presidenta municipal de Mocorito y en el pasado año legislativo presidió la Mesa Directiva del Congreso del Estado; mientras que Rosa Elena ha sido secretaría de Desarrollo Social del estado y direcciones de primer nivel.

A Imelda Castro se le recuerda por ser una combativa y aguerrida diputada de izquierda en el Congreso local, ha sido candidata a presidenta municipal y dirigió a nivel estatal al PRD. Actualmente es la mujer sinaloense con el puesto de mayor rango.

A la lista por el PAN no se descartaría a Roxana Rubio, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa y es la única mujer que aparece en las encuestas por su partido, aunque se ha dicho que iría por una alcaldía. Seguro buscará la grande.

Todas son legítimas aspiraciones, habría que esperar las alianzas y si se mantiene la propuesta de paridad de género del INE, porque hasta el momento todo indica que tanto en Morena como en el PRI se perfilan hombres para la candidatura a gobernador. Muy atentos porque la moneda sigue en el aire.

Morena. Quien ha estado muy activa en reuniones con líderes vecinales de Culiacán es la diputada federal Merary Villegas. Aprovechó para afianzar compromisos y, claro, motivarlas para que continúen trabajando en el mismo proyecto.

No hay duda, Merary Villegas es de las más fuertes aspirantes de Morena a la presidencia municipal de Culiacán. Muestra de ello es la guerra sucia de la que ha sido víctima. Dicen que golpean a los líderes, no a los que van abajo, así que no la pierda de vista.

Elota. Quien realizó en la Cruz unas clínicas de pitcheo de grandes ligas fue la directora del Instituto Municipal del Deporte, Rocelia Castro Carrasco. Llevó nada más y nada menos que a la estrella de los Astros de Houston José Urquidy.

Los niños elotenses que participaron en las prácticas con el pitcher de Grandes Ligas no solo aprendieron de uno de los mejores, sino que se motivaron y emocionaron por tener al deportista mazatleco enseñándoles y conviviendo.

Definitivamente, José Urquidy muestra su amor al deporte y una gran humildad, pero también la joven Rocelia Castro deja en claro que está para cosas grandes en política y gestiones para su municipio. Por lo pronto, fue un evento inédito.

Agenda. El próximo jueves, a las 5:00 de la tarde, en el auditorio del Congreso del Estado, el coordinador de los diputados del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, presentará su nuevo libro, Política comparada.

Como acostumbra el maestro Sergio Jacobo Gutiérrez y por su experiencia, este libro seguramente será una guía y un manual de política en el que toca temas sobre la democracia, formas de gobierno, partidos políticos, comportamiento electoral, por mencionar algunos. Definitivamente es muy recomendado y estamos pendientes a un análisis más amplio en próximos días.

Memoria política. “Cuando mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los otros”: Cicerón.