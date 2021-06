Las ‘benditas’ redes sociales

Las redes sociales se enfermaron de odio y mezquindad, esto muestra la polarización del país. Es muy preocupante porque podríamos afirmar que los mexicanos están más divididos que nunca. Existen dos bandos, los defensores a ultranza de López Obrador, contra los opositores de la 4T que rechazan absolutamente todo del nuevo régimen.

No hay punto intermedio, se tomaron muy en serio lo que dijo el presidente López Obrador en julio del año pasado, “es tiempo de definiciones, no es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales, no hay dónde hacerse”. Así que están con el presidente o están en contra. Liberales o conservadores; chairos o fifís.

La narrativa desde Palacio Nacional ha sido de división, jamás se llamó a la unidad. Pareciera que la estrategia es la lucha de clases, pobres contra ricos, el pueblo contra la burguesía. Aunque hay quienes aseguran que todo es una cortina de humo para esconder los problemas reales como la crisis de salud y de violencia.

Tras los resultados adversos de Morena en la Ciudad de México, el presidente López Obrador se fue contra la clase media, a quienes culpa de la derrota por dejarse manipular, los llamó “aspiracionistas” de manera peyorativa. Les tenía que poner una etiqueta a sus próximos adversarios.

Absolutamente todo lo anterior ha enfermado a las redes sociales, desde el fallecimiento del cartonista Antonio Helguera se desató una verdadera guerra civil en donde el campo de batalla fue Twitter, no hubo cuartel, no hubo prisioneros, todo el fin de semana se desató una cruda batalla de descalificaciones.

Todo empezó con un tuit del presidente López Obrador: “Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas”.

Inmediatamente llegaron las respuestas de periodistas y políticos, diciendo “así te hubieras pronunciado por los fallecidos en Tamaulipas, o los que perdieron la vida por el covid-19, o los LeBaron, o por alguna de las tantas masacres que han pasado en tu sexenio”.

También señalaron “en este sexenio solo hay condolencias para los amigos. Ni por error para los de la Línea 12, los LeBaron o cualquier otro”. Entre los más neutrales fue el creador de contenidos digitales Vampipe que señaló: “Murió uno de los nuestros, murió uno de los suyos. ¿No pueden ver en lo que se convirtió? Como si estuviéramos en una guerra. Qué decepcionante”.

Asimismo, culpó a quienes manejan granjas de bots, los líderes extremistas de ambos lados y aprovechó para hacer una mención especial a los que dividen a la sociedad desde su estrado. Muy directo y claro.

Uno de los que recibieron más criticas fue el periodista Julio Astillero, que en su columna de hoy escribe “Helguera y los reaccionarios”, habla de derechistas cerriles y soeces, critica que carecen de figuras valiosas y le da el adiós a su amigo Toño, el monero.

Este fin de semana los políticos, simpatizantes y periodistas afines a la 4T recibieron un golpe de realidad, no pudieron despedirse pública y libremente de uno de los suyos, recibieron todo el rechazo de sus opositores que parece no están dispuestos a dar paz ni en los días de duelo.

Desde hace tiempo se acabaron las benditas redes sociales de AMLO que en su momento fueron claves para que lograra su triunfo por la presencia de la República. Ya que desde ahí hizo eco su discurso contra los neoliberales.

Muy atentos, porque la sociedad esta dividida y enojada, es grave hasta donde se ha llegado porque literalmente este fin de semana se vivió una guerra civil en las redes sociales.

Memoria política. “Si no quieres repetir el pasado, estúdialo”: Baruch Spinoza.

