Las claves del Plan Estatal

El día de hoy, el gobernador Rubén Rocha Moya estará presentando el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, que estará centrado en tres ejes de trabajo: Bienestar Social Sustentable; Desarrollo Económico; y Gobierno Democrático, Promotor de la Paz, Seguridad, Ética y Eficiencia.

El primer eje de trabajo corresponde a Bienestar Social Sustentable, aquí también se contempla la innovación educativa e inclusión con justicia social; salud para elevar la calidad de vida; espacio público, ciudadano y comunidades con medio ambiente sostenible.

También se contempla en este primer eje: la cultura y arte para un desarrollo humano integral, el deporte para fomentar hábitos de vida saludable y atención a la familia y grupos vulnerables. Muy especialmente tocarán la equidad de género, en donde destacan las oportunidades, igualdad, inclusión y una vida libre de violencia para las mujeres.

El segundo eje es el Desarrollo Económico, que se enfoca en la infraestructura para el desarrollo y el bienestar. En Obra Pública, van por oportunidades de inversión para diversificar y expandir la economía; y Turismo, en el aprovechamiento del potencial y atractivo de los destinos.

Una mención especial en el segundo eje es para la agricultura y ganadería sostenible para el bienestar. También será prioritaria la pesca y acuacultura de manera ordenada y sostenible. Otro tema no menos importante es la ciencia, tecnología e innovación, en donde buscan un impacto en los sectores productivos.

El tercer eje es muy interesante y clave, la Gobernabilidad Democrática, Estado de derecho y Justicia Social; la paz y seguridad pública con instituciones eficaces; transparencia y rendición de cuentas; Hacienda pública responsable, honesta y eficiente; y por último, la interacción digital y tecnológica innovadora para fortalecer la relación gobierno-sociedad.

Es claro que en el Plan Estatal de Desarrollo el gobernador Rubén Rocha tendrá tres gabinetes, el social, el económico y el de gobierno. El primero será la cara de la actual administración; el segundo será la plataforma y el pilar que sostenga al gobierno; y el tercero será el operador político que garantice la gobernabilidad.

De entrada, en el primero vemos que estará liderado por mujeres, Ruth Díaz, Teresa Guerra, Graciela Domínguez y Eneyda Rocha. En el segundo destacarán Javier Gaxiola, Emilia Guerra, posiblemente Jaime Montes y no nos queda duda que la revelación será María del Rosario Torres.

En el primer eje no mencionamos a Melesio Cuen porque está fracturada la relación con el gobernador, y en el segundo, a pesar de que la secretaría de Obras Públicas es clave, no vemos sobresalir a su titular José Luis Zavala porque le ha quedado muy grande el puesto y no es resolutivo, es la gran decepción del gabinete.

Muy atentos, porque el tercer eje es el clave. Estará a cargo del principal círculo de confianza del gobernador, Enrique Inzunza, de Gobierno; Enrique Díaz, de Finanzas, y María Guadalupe Ramírez, de Transparencia. Serán el soporte de la gobernabilidad y los brazos operadores. No los pierda de vista.



Destacado. El día de ayer, en su conferencia naranja, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, señaló que confía en que los diputados serán congruentes y aprobarán la destitución del alcalde Jesús Estrada. Un dato interesante que dio es que nunca en la historia de los presidentes de Culiacán habían tenido de enemigo al gobernador en turno, medios y sociedad civil.



Memoria política. “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”: Benjamín Franklin.