Desde el arranque de la actual administración que encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya, las dos piedras en el zapato han sido el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

En el caso de Estrada, creyó que le seguirían cumpliendo sus caprichos cada vez que hiciera un berrinche, como sucedía con el anterior gobernador durante su primer mandato como alcalde. Mientras que Cuen, seguramente se imaginaba que instauraría la figura de vicegobernador.

Nada más lejano a la realidad, definitivamente no conocen a Rubén Rocha, que es una persona buena y con mucho sentido social, pero tiene carácter muy fuerte y con absolutamente toda la experiencia en el servicio público, no es ingenuo y es imposible engañarlo.

Tanto Estrada Ferreiro como Cuen Ojeda han errado en su estrategia para llamar la atención del gobernador, hasta han querido doblarlo, pero definitivamente con presiones, golpeteo político y mandando mensajes para confrontarlo, solo lograrán alejarse, hasta romper la relación.

Los dos problemas tienen fecha para resolverse, con Estrada Ferreiro en máximo 60 días se tendrá una determinación en el juicio político, va a negociar o podría haber desafuero. Mientras que, con el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, en una semana se cumplen seis meses del inicio del gobierno de Rubén Rocha y habrá ajustes.

El tema de Estrada Ferreiro seguirá el cause legal en el Congreso del Estado, el mismo alcalde sabe que está muy complicado el panorama, por eso está buscando audiencia con el presidente López Obrador, le urge que le lancen un salvavidas, pero él fue quien buscó el problema al no acatar la Ley, confrontándose con ciudadanos y diputados.

Rocha Moya fue enfático en que el juicio político contra Estrada no es juego de vencidas, que los diputados no necesitan que intervenga. Además, señaló que le gustaría tener un presidente municipal con el que pueda trabajar para hacer las obras que necesita Culiacán y con el actual alcalde no puede acordarlas. Está más claro que el agua.

Por su parte, Héctor Melesio Cuen Ojeda no pierde oportunidad de enviarle señales al gobernador de que está haciendo política la secretaría de Salud y demostrarle que está trabajando en su contra, la prueba está en el Congreso del Estado y en las recientes declaraciones de respaldo a Estrada Ferreiro.

También fue claro que la fotografía de los diputados y la dirigencia del PAS con el alcalde de Culiacán causó molestia en el Tercer Piso, porque es un mensaje de confrontación al Ejecutivo. Las renuncias de alcaldesas y legisladores pasistas para sumarse a Morena dejan claro que por la fuerza no hay negociaciones.

En la conferencia Semanera de ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya evidenció que los cinco diputados del PAS tienen dueño y un jefe que les dicta las órdenes. Hasta dio nombre y apellido, es el secretario de salud, Héctor Melesio Cuen es quien los controla.

Lo más grave fue el señalamiento de que el secretario de Salud está actuando contra el gobernador, que hace un trabajo político intencional que busca mandarle mensajes.

Entre broma y broma, Rubén Rocha, dijo que hay en la lista de médicos y médicas que podrían llegar a la secretaría de Salud. Muy atentos porque seguro habrá consecuencias y no descarte ajustes en el sexto mes de su gobierno, en una semana más.

