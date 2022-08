Las mujeres por la presidencia de Morena

La noche del lunes por fin hubo resultados oficiales de la elección de consejeros distritales de Morena. Hay que destacar que la mujer con más votos fue Carla Úrsula Corrales, con 5 mil 868 sufragios, mientras que el hombre más votado fue Manuel de Jesús Guerrero, con 4 mil 585, ambos del sexto distrito. Llama mucho la atención que la alcaldesa de Cosalá, Carla Úrsula Corrales, que apenas hace unos meses renunció al PAS, haya sido la que logró mayor respaldo, superando a todos los participantes, entre ellos morenistas de mucha trayectoria, así que debe ser considerada como la aspirante más fuerte para la presidencia de Morena en Sinaloa.

A todo lo anterior, también súmele que en la cuota de género le toca a Sinaloa que una mujer presida el partido. Aunque el problema de Carla Úrsula Corrales es que se encuentra en funciones como alcaldesa y otro factor que jugaría en su contra es que está muy reciente su renuncia al PAS, pero ya es morenista y llegó por la puerta grande.

Otra de las fuertes aspirantes a la presidencia de Morena en Sinaloa, que está en situación similar de tener cargo activo, es la diputada federal Merary Villegas, que fue electa consejera por el distrito 5 con 915 votos, tiene a su favor que es de las fundadoras del partido y fue la primera diputada local morenista en el estado.

Al final, no se sabe para dónde va a “brincar” la decisión, porque en acuerdo con el CEN se podría cambiar el sentido de la cuota de género a favor de hombre, ahí se perfilaría el actual delegado de Morena, Manuel de Jesús Guerrero, en caso de elegir al más votado, pero no descarte a Ambrocio Chávez, electo consejero por el distrito 3, está en el ánimo.

CHOQUE. En el distrito 2 ganó de manera contundente Gabriel Alfredo Vargas Landeros, hermano del alcalde de Ahome, aún con ese resultado, todo se empañó con el triunfo de nada más y nada menos que su “archienemigo” José Luis Polo Palafox, que logró entrar en quinto lugar.

Un tremendo madruguete le dio el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, al presidente de Ahome, Gerardo Vargas, en la elección de consejero de Morena. Nos dicen que hubo un tremendo berrinche en el Ayuntamiento y la respuesta fue la destitución de dos funcionarios que eran parte de la cuota del PAS.

El que se enoja pierde, así que, por la forma de responder y reaccionar, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, fue de los que perdieron en el pasado proceso interno de Morena, hasta hubo rompimiento con sus aliados del PAS y Melesio Cuen, que ya le mandaron decir que ganó gracias a los votos pasistas, por lo cerrada de la elección.

En este caso, Gerardo Vargas no vio venir la jugada política, José Luis Polo Palafox había estado cerca de Melesio Cuen, lo acompañó públicamente en la inauguración de uno de sus negocios en Mazatlán, y el 21 de julio, el líder del PAS tuvo reunión con su estructura en Ahome, cocinaban algo.

En la carrera política para el 2024 parece que Melesio Cuen le toma ventaja a Gerardo Vargas. Metió un troyano en Ahome, y tiene varias fichas dentro de los consejeros de Morena para ofrecérselas a uno de los presidenciables, el secretario de gobernación Adán Augusto López.

También se subió a la pelea por el 2024 el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, públicamente no se descarta, sino todo lo contrario, logró ser electo consejero de Morena, aunque no fue de manera contundente, lo superó por el doble de votos Manuel de Jesús Guerrero. Muy atentos porque no por mucho madrugar amanece más temprano.

MEMORIA POLÍTICA. “Los políticos son siempre lo mismo. Prometen construir un puente aunque no haya río”: Nikita Jrushchov.