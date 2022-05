Le llueven quejas a Ruth Díaz

audima

Suben de tono las quejas contra la secretaria de Bienestar de Sinaloa, Ruth Díaz Gurría, por presunto abuso de autoridad contra sus subordinados, despidos injustificados y hasta maltrato laboral. El fin de semana, la subsecretaria de Bienestar, María Inés Pérez Corral, con gran elegancia y sin mencionar nombres, publicó en sus redes sociales un texto en el que evidencia la situación por la que están pasando en la dependencia.

La funcionaria publica: “Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y es no resignarse”, luego viene el comentario: “y aplica en todos los ámbitos incluso en lo laboral, donde debo decir estoy muy decepcionada de una persona que pensé era afortunada de conocer, sin embargo, es una persona que cree saberlo todo, no tiene empatía, despide y maltrata a todo mundo de manera impune”.

Durísima descripción, en el segundo párrafo, María Inés Pérez denuncia que acaban de despedir a otra persona y el problema es la forma en que humillaron a este trabajador, porque trataron de quitarle hasta la dignidad. Remata diciendo, “no tiene sangre en el ojo”, en referencia a la frase que el gobernador Rocha le dedicó a Estrada Ferreiro por la falta de sentido social.

Muy lamentable la situación en la Secretaría de Bienestar, porque no son grillas, son denuncias serias, seguramente este problema llegará al Tercer Piso y tendrán que intervenir a la brevedad antes que siga creciendo el descontento, parece que le están lloviendo quejas a Ruth Díaz. Así que muy atentos.



Semanera. No le asustan al gobernador Rubén Rocha las amenazas del alcalde Jesús Estrada Ferreiro de posibles daños colaterales en su defensa del juicio político. Es más, el mandatario estatal fue más allá y respondió: “perro que ladra no muerde”, así le regresa aquella expresión de “perros rabiosos”.

Todo esto viene tras la entrevista exclusiva que publica EL DEBATE del presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro. Gran trabajo de la periodista Lucía Mimiaga. Todo indica que el alcalde de Culiacán se quedó solo, se siente traicionado y empieza a lanzar advertencias que soltará información.

Por cierto, el pasado viernes, EL DEBATE publicó una fotografía exclusiva del gobernador Rubén Rocha con Mario Delgado y Nacho Mier, en una reunión privada en Altata. Seguro hubo tema político y todo indica que no vinieron a pedir por Estrada Ferreiro. Al contrario.



Destacado. Quien se llevó el festejo del día de las mamás priistas fue el exdirigente del partido y exalcalde de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos. Nos dicen que fue una gran sorpresa su asistencia y hubo largas filas de las lideresas de colonia para abrazarlo y tomarse la selfie.

El festejo lo organizó el Comité Directivo Estatal del PRI, muy bien por la presidenta Cinthia Valenzuela que mostró unidad y tuvo una gran convocatoria, asistieron Jesús Valdés, Aarón Irízar, Ricardo Madrid, Julio Osuna, Mario Zamora, Irma Moreno, Francisco Chávez y Hecbel López.



Sinaloa. El día de ayer, el secretario de Gobierno, Enrique Inzunza, le tomó protesta a Margarita Villaescusa como directora del Registro Civil, que posteriormente se reunió con el gobernador Rubén Rocha. Seguramente le irá muy bien, así que suman a una política de gran trayectoria.

También estuvo reunido con el gobernador el exdiputado Roberto Cruz, quien destacó en sus redes la fotografía en el despacho del Tercer Piso y agradeció la invitación. El Güero Cruz adelantó que hay mucho trabajo que hacer por las familias sinaloenses. ¿Señal?

Memoria política. “La ley suprema es el bien del pueblo”: Cicerón.