Los diputados derrotados en la interna de Morena

Hasta antes de la elección de consejeros distritales de Morena del pasado sábado, se mencionaban como aspirantes a casi toda la fracción parlamentaria de este partido en el Congreso del Estado, hasta hubo quejas porque tenían ventaja por su cargo, pero la gran sorpresa es que la militancia solo les dio el voto a seis diputados locales.

Quienes sí fueron elegidos son: en el Distrito 1, Rita Fierro y Juan Carlos Patrón; Distrito 3, Ambrocio Chávez; Distrito 4, Felícita Pompa; y en el Distrito 5, Almendra Negrete y Pedro Villegas Lobo.

Los diputados locales que no alcanzaron la votación para ser consejeros distritales de Morena son: María Victoria Sánchez, Alma Rosa Garzón, Rosario Sarabia, Nela Rosiely Sánchez, Verónica Bátiz, Juana Minerva Vázquez, Serapio Vargas, Jesús Ibarra y José Manuel Luque, que son los que sonaban como aspirantes.

Es un tremendo descalabro el que se llevan los legisladores morenistas que no lograron la votación para ser consejeros, el mensaje es contundente, la militancia y simpatizantes de su partido no los respaldan, algunos no tuvieron ni 300 votos, así que algo están haciendo mal y deben corregir si quieren aparecer en las boletas de 2024.

Un caso particular es el diputado Serapio Vargas, que tuvo 387 votos y se quedó lejos de ser consejero en el Distrito 7, se llevó una derrota contundente y el mensaje que le mandan los morenistas es que no lo respaldan, no están contentos con su trabajo, que es hacer mucha polémica y sin impacto en las bases. Con esa mediocre votación, está totalmente fuera de las candidaturas de 2024, ni para reelegirse le alcanza, y en esa situación están varios legisladores locales. Así que muy atentos.

NACIONAL. Totalmente condenable y repudiable el asesinato del periodista Ernesto Méndez en Guanajuato el pasado martes por la noche. Organizaciones como Artículo 19 ya alzaron la voz por este lamentable hecho.

Durante el presente año suman 13 periodistas asesinados en el país, entre ellos el compañero columnista de esta casa editorial, Luis Enrique Ramírez, urge que para todos llegue la justicia y no se puede permitir impunidad.

En el caso del compañero de EL DEBATE, Luis Enrique Ramírez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa, de la misma manera que al resto de periodistas asesinados.

DESTACADO. En noviembre de 2023 Mazatlán será sede de la Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, así que ya se preparan para el importante evento que es considerado muy trascendental porque asisten los tomadores de decisiones en este sector.

Con dicho evento, reveló el secretario de Economía, Javier Gaxiola, que lograrían un incremento de hasta 60 por ciento en arribo de cruceros a Sinaloa. Además, muestra que hay confianza en el destino de Mazatlán. Todavía falta más de un año, así que pendientes de la organización.

AGENDA. El día de hoy maestros de Educación Básica del estado se integrarán a la Estrategia de Capacitación para el Plan y Programas de Estudio. Todo esto como parte de la preparación para el inicio del ciclo escolar que está calendarizado para arrancar el 29 de agosto.

MEMORIA POLÍTICA. “La buena y verdadera amistad no debe ser sospechosa en nada”: Miguel de Cervantes.