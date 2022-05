Los nuevos tiempos del Stase

audima

El Stase celebró 54 años de su fundación, llega con unidad y con una gran consolidación, han logrado convertirse en el sindicato mejor organizado y han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, tanto así que son dirigidos por una mujer que ha sido dura en la defensa de los trabajadores, principalmente en los tiempos de la pandemia del covid-19.

También, como parte del 54 aniversario, la secretaria general del Stase, Teresita Ochoa Pérez, presentó su segundo informe de labores; destaca haber cumplido sus grandes compromisos de campaña como el Contrato Colectivo de Trabajo con Gobierno del Estado, la construcción de una primaria y la triplicación de categorías de profesionistas.

A todo eso hay que sumarle que navega por aguas tranquilas, se ganó el respeto del nuevo gobernador Rubén Rocha y mantiene un contacto directo con los sindicalizados, no perdió el piso como sucedió con otros dirigentes, particularmente el de Culiacán y Salud estatal.

Seguramente fue un enorme reto para Teresita Ochoa manejar la situación de la pandemia del covid-19, siempre se mostró responsable y cuidando a los más vulnerables, definitivamente debieron ser negociaciones difíciles. Muy atentos porque nos dicen que vienen buenas noticias en el tema de vivienda, que ya tiene un 40 por ciento de avance en los trámites.



Sinaloa. Durante la conferencia semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya reveló que dieron de baja a trabajadores por pedir moches. Específicamente está el caso de un inspector de Vialidad y Transporte de la zona norte, que fue denunciado y captado en un video pidiendo dinero.

Otro que está siendo investigado es un trabajador de Administración y Finanzas que fue denunciado por pedir moche. Los señalamientos es que habría pedido dinero para disminuir el monto de un cobro. Por lo pronto, parece que hay interés en acabar con estas prácticas.

En la conferencia, el gobernador destacó que envió al Congreso del Estado la cuenta pública de 2021 y que en cumplimiento con la Ley presentó el Plan Estatal de Desarrollo, estos dos temas serían centrales en su gobierno. Ayer comentábamos del arranque del programa insignia de la administración, Transformando Comunidades.

Seguramente en este mes Rubén Rocha podría estar haciendo evaluación de su gabinete, así que no descarte algunos ajustes, veremos de qué nivel son, dependerá de los resultados de cada área, pero la guillotina está bien afilada. Al tiempo.



Destacado. La Junta de Asistencia Privada de Sinaloa arranca la campaña Jalados a Ayudar, estará encabezando el evento el secretario ejecutivo Jesús Mario López Angulo y tendrá sumando esfuerzos a dos mujeres destacadas, como son Yolanda y Marilé Andrade.

Asimismo, nos adelantan que la prioridad es hacer alianza y unir esfuerzos para hacer llegar la ayuda a más sinaloenses. Actualmente cuentan con 120 instituciones en el estado. Anteriormente habían trabajado en la campaña El Bullying No es un Juego, la cual fue muy exitosa.



Agenda. El día de hoy, a las 11:00 am, el prestigiado Dr. Miguel Carbonell estará en Culiacán participando en el Conversatorio “Cómo ser un abogado de excelencia en el siglo XXI”. El evento será en el auditorio del Jardín Botánico. Así que es una charla de lujo y de primer nivel, imperdible.



Memoria Política. “La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable”: Mahatma Gandhi.