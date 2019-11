Los seis secretarios más grises de Sinaloa

El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel sigue marcando el ritmo a su gabinete, no le alcanzan el paso, y les lleva un “mundo” de ventaja. Solo la mitad de los secretarios parecen entender el estilo.

El viernes 15 de noviembre, el mandatario estatal estará presentando su Tercer Informe de Gobierno. Muy seguro lo llevará personalmente al Congreso del Estado como lo hizo el año pasado.

También será tiempo para evaluar a su equipo y gabinete, no descarte ajustes, sobre todo aquellos que siguen sin dar el ancho, están ajenos a la dinámica del actual Gobierno y que simplemente no se ven trabajando.

Entre los secretarios que están totalmente fuera la dinámica del gobernador, son muy grises y no conectan con los ciudadanos destacan Carlos Ortega, de Administración y Finanzas; José de Jesús Gálvez, de Innovación; Javier Lizárraga, de Economía; Efrén Encinas, de Salud; Manuel Tarriba, de Agricultura; y Guadalupe Yan, de Transparencia.

Debe ser muy preocupante para el gobernador tener secretarios que no se suman, son apáticos y no aportan en el trabajo ni en la imagen de su Gobierno. Seguramente los mantiene por el trabajo de escritorio que hacen, pero no son tiempos de tecnócratas.

El estilo del gobernador es trabajo de tierra, en la calle, fuera de la oficina. Los secretarios que lo han entendido son Carlos Gandarilla, de Desarrollo Sustentable; Ricardo Madrid, de Desarrollo Social; Sergio Torres Félix, de Pesca; y Juan Alfonso Mejía, de Educación.

Estos serían los más visibles en el trabajo de campo y les llaman internamente el gabinete Puro Sinaloa. Sabemos que el secretario de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, es el de confianza y experiencia, el que lleva los temas más complejos. Otro que ha destacado y logrado conectar es Óscar Pérez, de Turismo, aunque no es tan visible en el primer círculo.

También es muy destacable el trabajo que ha realizado la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, con eventos como los juegos con causa para apoyar a familias con niños con cáncer y la atención a sinaloenses que están en mayor marginación.

En próximas entregas realizaremos un análisis detallado en cada una de las secretarías del gobernador Quirino Ordaz Coppel, muy atentos.

Labor. En un claro ejemplo de que se debe salir a ganar espacios para la ciudadanía, el gobernador Quirino Ordaz Coppel inauguró el Paseo de la Alegría en el parque Las Riberas con una caminata acompañado de miles de familias.

Este nuevo espacio se encuentra ubicado en el margen derecho del río Humaya, el cual se encontraba enmontado y en completo abandono, fue restaurado con pista, juegos mecánicos adaptados para personas con sillas de rueda, así como plataformas especiales.

La inauguración fue un evento masivo con globos, música y dinámicas. Al atardecer, el mismo gobernador encendió el alumbrado público y hubo un momento de un espectáculo de juegos pirotécnicos: fue una verbena.

Como lo dijo el mismo gobernador, el Paseo de la Alegría no solo es un parque incluyente con jugos para personas con discapacidad, lo cual es totalmente innovador, sino que también se trata de recuperar espacios para los habitantes de Culiacán.

Así que un lugar abandonado en donde había riesgo de asaltos, ahora se ha convertido en un espacio de recreo, para hacer ejercicio y, sobre todo, seguro, así que se gana un espacio para la ciudadanía. Cabe destacar que son varios kilómetros: una parte es comercial y otra habitacional.

Memoria política. “La confianza sirve en las conversaciones más que el ingenio”: François de la Rochefoucauld.