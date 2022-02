¿Luz verde al Carnaval de Mazatlán?

audima

Ayer por la mañana seguía la incertidumbre y se espera que hasta el próximo miércoles se defina si cancelan o realizan el Carnaval Internacional de Mazatlán. De entrada, el tono del presidente municipal Luis Guillermo Benítez evidencia la preocupación, ya no está en esa actitud bravucona ni en el discurso retador.

No es para menos, los preparativos del Carnaval de Mazatlán están al 90 por ciento, esto quiere decir que todo está listo. Además, la cancelación no solo representa perder la inversión que se ha hecho en la organización, sino que no habría la derrama estimada de 500 millones de pesos para el puerto. Sin duda, esto sería un golpe durísimo para la economía y todos los sectores.

Seguramente si no estuvieran tomando en cuenta todos estos factores ya hubieran cancelado el evento. El semáforo epidemiológico está en amarillo, hasta el sábado había 109 nuevos casos de covid-19 en Mazatlán, ubicándolo en segundo lugar en contagios solo debajo de Culiacán. De hecho, las autoridades de Salud van por la cancelación.

El día de ayer desde Mazatlán, el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, reconocía que la situación de la pandemia en el país es grave, muestra es que los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ponen a México en el nivel cuatro con altos contagios de covid-19.

El carnaval será de las decisiones más difíciles del año, por un lado, está en riesgo la salud por los contagios de covid-19 y en contra parte está en un hilo la economía que ocupa urgentemente reactivarse. Siempre se ha dicho que primero es la salud, pero en este caso debe haber una evaluación a fondo y que la decisión la tomen expertos.

El factor político le ha metido mucho ruido a la realización del Carnaval de Mazatlán porque es sabido del choque y la fuerte confrontación entre el alcalde Luis Guillermo Benítez y el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen. Desde el arranque de la actual administración local ha estado muy ríspida.

También lo hemos dicho, la decisión ya está tomada por ambas partes, el Químico Benítez está con todo porque se realice, mientras que el titular de Salud, Melesio Cuen por la negativa. Cada uno tiene sus razones y con sustento, pero nadie le podrá quitar que hay tintes políticos y revanchismo. Veremos quién gana este duelo de poder a poder.

Por cierto, el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum ha realizado eventos masivos en plena ola de contagios y no ha tenido mayores críticas o algún tipo de restricción. Tampoco hubo mayor complicación con el megafestejo de fin de año en Mazatlán, ¿por qué con el carnaval sí?

Así estaba el panorama hasta las 7:00 de la noche ayer, cuando de repente llegó esa señal que ilumina la cara, esa misma que espera todo conductor cuando está parado en su automóvil frente al semáforo, la luz verde, ahí es la hora de quitar el pie al freno y acelerar. Decimos esto porque en la actualización del reporte covid, Mazatlán apareció con solo 20 casos nuevos contra los 109 del sábado.

Una de las condiciones para que se autorice la realización del Carnaval de Mazatlán es la disminución en los contagios de covid-19 en el puerto y que el semáforo epidemiológico no esté en rojo. Así que en nuestro análisis vemos que todo indica que la respuesta será positiva, además que la reciente visita del secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, no fue casual, pero nada está dicho a esperar el anuncio oficial. Así que muy atentos.

Memoria política. “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”: Montesquieu.