Mario Delgado: “Alito Moreno debe seguir”

Que Alito Moreno debe seguir, dice Mario Delgado. Así fue el mensaje del presidente nacional de Morena al dirigente del CEN del PRI en el que refrenda su respaldo, tras la encerrona de más de 4 horas en las que expresidentes del tricolor le pidieron la renuncia a Alejandro Moreno Cárdenas y este les dijo que no.

Al final, la nota se la llevó Mario Delgado con su mensaje, que dice: “Con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los muchachones del PRI: Alito Moreno debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marko Cortés y la Derecha. Fuerza Alito”.

Tremenda cachetada con ese enorme toque de sarcasmo la que le dio Mario Delgado a Alito Moreno, que debería estar preocupado porque está dejando al PRI sin gubernaturas, pero es evidente que las senadurías “pluris” son el objetivo de 2024 y nada cambiará esa ruta del dirigente nacional del PRI y su grupo de incondicionales.

Del cónclave en la sede del CEN priista en Insurgentes Norte, se sabe que Alito Moreno recibió a expresidentes del PRI y figuras nacionales como Manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo, Roque Villanueva, Pedro Joaquín Codwell, Beatriz Paredes, Carolina Monroy y Miguel Ángel Osorio Chong, principalmente.

En dicho encuentro, Alejandro Moreno les presentó unas gráficas en donde muestra el crecimiento del PRI en las elecciones de 2018 y 2022. Es algo así como el que se convirtió en el lema de la selección mexicana de futbol “jugamos como nunca, pero perdimos como siempre”. Aquí y en China si juegas seis elecciones y pierdes 4, es una derrota.

Al final, la conclusión fue que los expresidentes y la cúpula priista le pidió la renuncia a Alejandro Moreno por los malos resultados electorales, pero les respondió con un rotundo ¡no!, les dijo: “A mí no me puso ningún presidente, me puso la militancia”, así que concluirá su periodo de cuatro años.

A la par en el mismo edificio de presidencia del CEN del PRI, Alejandro Moreno tenía reunidos a los dirigentes de los Comités Directivos Estatales, era su as bajo la manga, para que le refrendaran su respaldo y hasta los hizo firmar un desplegado de apoyo, la estrategia estaba bien montada.

En la “lógica” de Alito Moreno para el PRI los resultados electorales son positivos porque van creciendo, aunque ha perdido más de una decena de gubernaturas en dos elecciones, pero tiene otros datos; en fin, la hipotenusa. Seguramente los que van por las “pluris” entenderán.

Por lo pronto, los políticos grandes y la cúpula priista abandonarán a Alejandro Moreno Cárdenas, irá solo en las elecciones de 2024 y en lo que le queda al frente de la dirigencia nacional del PRI. Buscará la candidatura a la presidencia por el frente opositor y al no conseguirlo irá en la “pluri” para el Senado en donde coordinará la bancada priista.

La rebelión priista empezó en Sonora y continuará creciendo en los estados. En Sinaloa es evidente que las figuras del PRI que tienen fuerza en las bases no están con Alito Moreno. Así que la vía del CEN del PRI será la imposición, esa será la chispa que encienda la mecha, podría resultar en una hecatombe en el 2024. Así que muy atentos.

AGENDA. Un plazo de 15 días hábiles tiene el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro para impugnar la declaratoria de desafuero que le realizó el Congreso del Estado. Cabe señalar que el día de ayer, durante rueda de prensa con medios, el expresidente recibió la notificación de su desafuero y destitución.

MEMORIA POLÍTICA. “La fuerza es el derecho de las bestias”: Cicerón.