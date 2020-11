Mario Zamora, con perfil para el Frente Amplio

Mientras a nivel nacional están a toda marcha las negociaciones entre el PRI, PAN y PRD para formar un Frente Amplio contra Morena, de cara a las elecciones del próximo año; en Culiacán, priistas se tomaron la fotografía de la unidad.

El pasado viernes, un importante grupo de priistas, entre los que destacan aspirantes a la gubernatura, tuvieron una reunión “casual” en un restaurante de Culiacán y aprovecharon para tomarse una fotografía que rápidamente recorrió las redes sociales.

Quienes aparecen son el senador Mario Zamora Gastélum; el coordinador de estrategia del CEN del PRI, Carlos Iriarte; la diputada Gloria Himelda Félix; el exsecretario de Sedesu Carlos Gandarilla; la directora del Registro Público, Rosa Elena Millán. Así como priistas de trayectoria como Pablo Moreno Cota, Jorge Abel López y Aarón Irízar.

De entrada, Gloria Himelda Félix y Rosa Elena Millán acaban de hacer públicas sus aspiraciones para buscar la gubernatura por el PRI, y Mario Zamora es de los posibles candidatos más fuertes y con mayor respaldo.

Así que, están dos mujeres con trayectoria para dar la pelea y también un cuadro muy limpio, como Mario Zamora, con perfil para encabezar el Frente Amplio entre el PRI, PAN y PRD, como ya se ha concretado en otros estados.

Otro ingrediente es que en la fotografía están con Carlos Iriarte, el encargado de la elección del próximo año por el PRI y representante personal en Sinaloa del dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.

Definitivamente, hay representación de los grupos más fuertes del PRI en la reunión de unidad; y caben dos frases: primera, en política no hay casualidades; y segunda, el que se mueve no sale en la foto, esta última para los que no estuvieron.

Muy atentos, en la fotografía de la unidad podría estar el candidato o candidata del PRI a la gubernatura de Sinaloa, empezando porque los astros se “alienaron” para que estos personajes hayan coincidido en el mismo lugar y a la misma hora.

Elecciones. En Elota, quien va por la presidencia municipal es el priista Jorge Rodríguez Ayala. La semana pasada señaló que sus aspiraciones son legítimas y son con base en su trayectoria y experiencia.

Asimismo, afirmó que es necesario participar para que la comunidad se siga desarrollando, que es un hombre interesado en que le vaya bien a los niños, mujeres y hombres de Elota. Nos dicen que tiene grandes posibilidades de aparecer en las boletas el próximo año.

Mocorito. Otro cuadro priista que mantiene fuerte activismo político es José Alfonso “Güero” Acedo, actual dirigente del Comité Municipal Campesino, que tiene un gran respaldo de su sector.

También súmele que cuenta con gran capital político y es de los pocos que ha mantenido la institucionalidad a su partido, por lo que lo consideran una muy buena carta con fuertes posibilidades de triunfo.

Sin duda, ha sido el más fuerte opositor del presidente municipal de Mocorito, Guillermo Galindo; dicen que ha sido la piedra en el zapato, así que no lo pierda de vista, porque se perfila para dar la pelea en el 2021.

Agenda. El día de hoy, a las 11:00 horas, se realizará el Foro Nacional contra la Corrupción en Culiacán. El evento será encabezado por la diputada federal Yadira Marcos y representantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción.

Aquí se dará el Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y de la Propuesta de Modificación a la Ley de Obras Públicas. Pendientes, porque estará interesante el foro.

Memoria política. “Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás”: Voltaire.